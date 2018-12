Jorge Rial confirmó sus planes de boda: “Seguro nos casamos en 2019”

Cada vez que Jorge Rial (57) tiene que referirse a su actualidad aprovecha para llenar de elogios a Romina Pereiro (40). Y la presentación del libro ¡A comer! de la nutricionista no fue la excepción.

En diálogo con Involucrados, el conductor de Intrusos reflexionó: “Fue un año extraño, duro, pero finalmente el balance es muy bueno porque consolidé mi pareja con Romina, ensamblamos las familias, nos fuimos a vivir juntos”.

A corazón abierto, Rial continuó: “Casi que no sé si era un objetivo de mi vida enamorarme. Últimamente decía ‘que sea lo que sea’, y finalmente encontré a la mujer ideal, enganchamos perfecto. Amo a sus hijas, las mías se llevan bien. Por otra parte, yo también estoy recuperando mi relación con Morena. Finalmente, termino el año muy bien, cuando parecía que iba a ser para pegársela en la pera contra el asfalto, pero se remontó y termino un gran año”.

Siempre con brillo en sus ojos y una sonrisa en su rostro, Jorge halagó a Romina: “Este año era bueno llegar a casa y encontrar a una familia esperando, apoyando, preocupándose por uno. Es distinto a estar solo. Yo entré en una etapa en donde busco la calidad por sobre la cantidad. En que el tiempo es más valioso que la plata, porque el tiempo se gasta y no lo recuperás, mientras que la guita va y viene”.

Así fue que Rial reconoció que está en sus planes pasar por el Registro Civil de la mano de Pereiro: “Creo que casarse sería el corolario de todo esto. No es porque crea o no en un papel, sino porque creo que simbólicamente es bueno para todos, para nuestras hijas también. Que sientan que somos una familia. Para mis chicas va a ser importante, para las mías y las de ellas. Entonces, me gusta”.

En ese punto, el cronista apuró a Jorge Rial respecto de cuándo concretaría el enlace: “¿El año que viene, tal vez?”. Con una firmeza elocuente, Rial confirmó sus intenciones de casarse con Pereiro: “Sí, seguro”.