Jorge Rial habló de su casamiento: Las frases más románticas

El conductor contó qué le pasó a raíz de su boda con Romina Pereiro: “Viví un sueño que nunca soñé”.

Que Jorge Rial está viviendo uno de sus momentos más felices de su vida es algo que se nota a simple vista. Porque después de su reconciliación con su hija Morena, vivió a pleno la felicidad por el nacimiento de su primer nieto, Francesco Benicio, y ahora el casamiento con su pareja, Romina Pereiro, que lo colmó de dicha y alegría como pocas veces el conductor ha manifestado en público. “Soy otro”, manifestó ayer, dando a entender que se siente renovado y profundamente transformado por esta experiencia.

“Soy otro Jorge Rial, estoy recién casado, soy el esposo de Romina Pereiro“, comenzó diciendo en su presentación su programa “Intrusos”. Y agregó: “Viví un sueño que nunca soñé. Ni casarme, ni volver a casarme, ni la previa, que era volver a formar una pareja“, mientras mostraba fotos del casamiento íntimo que organizó junto a la nutricionista en un salón de Villa Urquiza.

La alegría de Rial era tan grande que prosiguió contando detalles que lo emocionaron de la fiesta: “Mucho menos soñé con tener esta foto con mis hijas, Violeta y Emma, las hijas de Romi, y mi nieto. ¡Me casé con mi nieto! Me entregó los anillos. Mi hija Rocío me cantó un tema hermoso. Morena estaba con Francesco (su hijo de 2 meses) y su marido Facu. Romina entrando, me quedé sorprendido cuando la vi bajar, hermosa y bella como es. Con Viole y Emma de cada mano. La vi deslizándose. No vi los pies de las tres, estaban como flotando”, relató.

En su programa, el conductor mostró escenas del momento en que ambos dieron el sí: “Gracias por hacerme recuperar las ganas de tener una familia, de recuperar el amor, por sentirme amado, respetado y sobre todo cuidado. Los dos nos merecíamos esto, por lo que pasamos. Conozco tu historia, sé lo que pasaste, que la vida te cagó a palos y a mí también. Pero ¿sabés qué? La puta vida no puede con nosotros, se tiene que poner de nuestro lado. Y acá está”, le dijo él a ella antes de ponerle el anillo.

“Yo también estoy feliz de tener una familia, este momento no me lo voy a olvidar nunca en mi vida. Te amo”, le contestó Romina, absolutamente emocionada.