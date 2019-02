Jorge Roko presentó a su compañera de fórmula y a los precandidatos a concejales

Fue esta mañana, en el local que “Juntos por Gualeguaychú” tiene en avenida Del Valle y Alem. La abogada laboralista María Victoria Dacal será la candidata a la viceintendencia en la boleta que competirá en la interna del Partido Justicialista. El referente en turismo Eduardo Irazu encabezará la lista de concejales.

Hace algunas semanas, lo había adelantado el propio Jorge Roko. Su vice sería una mujer. Esta mañana, en uno de los locales que “Juntos por Gualeguaychú” tiene en la ciudad, el precandidato a intendente presentó a María Victoria Dacal como su compañera de fórmula.

Además de ser hija de Adolfo Dacal –dueño de uno de los comercios gastronómicos más emblemáticos de la ciudad–, es abogada laboralista hace muchos años y vive en Gualeguaychú desde que se recibió. “Defiendo los derechos del trabajador desde siempre, es un orgullo que Jorge me haya dado la oportunidad de aportar a la ciudad desde este lugar”, manifestó.

También fueron presentados los precandidatos y precandidatas a concejales de la lista que el próximo 14 de abril competirá en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Quien encabeza la misma es el técnico en turismo y referente de del sector desde hace muchos años, Eduardo Irazu. Mientras que el segundo lugar será para Patricia López, quien es técnica docente en minoridad y desde hace más de 13 años se desempeña laboralmente en la Coordinación de Jóvenes y Adultos de la Dirección Departamental de Escuelas.

“Es una alegría muy grande poder haber conformado este equipo. La lista es mucho más larga y contiene a personas que pueden aportar muchísimo a la construcción de una ciudad mejor. Pero, tanto María Victoria en su defensa de los trabajadores, como Eduardo con su formación en Turismo, y Patricia, con lo que puede aportar en Educación, simbolizan los ejes más importantes que venimos planteando hace un largo tiempo: más y mejor trabajo, más y mejor turismo para la ciudad, y más y mejor educación. Lo que va a generar, necesariamente, una mayor seguridad para todos, que es otra política fuerte que vamos a llevar adelante con la creación de la Secretaría de Seguridad”, expresó Roko.

Por su parte, Jorge Carrozo, el tercer precandidato a concejal, es comerciante, profesor de Ciencias Jurídicas y Contables, y tiene una importante trayectoria en la política local. Fue concejal en dos oportunidades y estuvo a cargo de la Dirección de Deportes.

“Tenemos la intención de ser gobierno, y para eso conformamos un gran equipo. No sólo para ocupar de la mejor manera los cargos ejecutivos, sino también para tener un Concejo Deliberante que esté a la altura de las demandas de la sociedad, que no malgaste tiempo ni energías en discusiones innecesarias que no le sirven a nadie, y que sea un pilar fundamental para la gestión de gobierno que viene”, sintetizó Roko.

La lista de concejales completa:

Titulares:

Juan Eduardo Irazu

Patricia López

Jorge Carrozo

Alicia Sánchez

Jorge Viera

María Inés Otero

Héctor Daniel Andrade

Silvia Mabel Piccoli

Hugo Omar Flindt

Raquel Verónica Paredes

Sergio Guillermo Fraccarolli

María Del Carmen Butallo

Armando Carlos Sánchez

Suplentes:

Tamara Solange Amaya

Roberto Atilio Vilche

Susana Marina Curti

José Tomas Roldan

Silvina Fernanda Chaparro

Omar Alejandro Paiva

Analia Soledad Damer

Jorge Manuel Del Valle

Roció Del Valle

Juan José Biré

Perla Inés Cubilla

Abel Ramón Ferreyra

Claudia María Chesini