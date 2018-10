José López: “A Cristina le conté todo del sistema de recaudación en las obras viales”

– “Mi primera noche (detenido) me llevaron a un lugar con tres camas. Me acostaron en una de ellas y me esposaron de pies y manos. Me mostraron tarjetas de abogados que no conocía. Uno de apellido Núñez y otra era Fernanda herrera, decidiéndome por esta última. La conocí en el juzgado de (Daniel) Rafecas, juez de la capital que responde a los Kirchner. Ella me dijo que no tenía que declarar. Lo entendí como un mensaje claro de que no tenía que hablar hasta saber el libro. No me habló de estrategias, documentos ni honorarios“.