José Medina: “Es necesaria una ordenanza  que regule a los gimnasios en la ciudad”

El fisicoculturista, entrenador y profesor de educación física, habló de la disciplina que desarrolla y de la importancia de contar con un profesional en los gimnasios que trabajan en la ciudad.

Medina incursiona en el mundo del físicoculturismo desde los 18 años. Tiene 53 y una vasta experiencia como atleta, entrenador y dirigente. Además dirige un gimnasio, junto a su familia, desde hace 4 temporadas.

En cuanto a la regulación de los gimnasios en la ciudad, dijo que es necesaria “una ordenanza para que se ordene la actividad”. Señaló que en varios casos hay gente al frente que “no está capacitada, no tiene la preparación adecuada para entrenar a personas de diferentes edades”.

Expresó que como en toda actividad tiene que haber “gente preparada, con una formación académica, porque se está trabajando en la salud de la gente”. Y aquellos que dicen, en el caso de promulgarse una ordenanza, que mucha gente quedaría sin trabajo, la solución pasaría por poner “al frente como responsable a un profe de educación física que sepa del tema y que se haga responsable de todo lo que acontece en un gimnasio”. Otra salida, opina, es la de “capacitar a la gente que regentea gimnasios”.

Por último, indicó que “las lesiones están a la orden del día en el CrossFit, debido a que no todas las personas están en condiciones de asumir tamaño esfuerzo”.

El gimnasio

Aseguró que el “trabajo con pesas debe estar en toda disciplina deportiva”, pero “suele pasar que jugadores de fútbol o básquet van a un gimnasio y se encuentran con entrenadores de culturismo, y no con entrenadores de pesas orientados”. Acotó que las “expresiones específicas de las diferentes disciplinas no tienen nada que ver con el culturismo y las velocidades de ejecución de un físico culturista no son las mismas que las de una persona que juega al rugby, de otra que practica fútbol, de una que incursiona en el básquet, o la del atleta que hace fondo”. Agregó que “las cargas son distintas “, y que se debe tener en cuenta en que “etapa de la preparación se encuentra, debido a que no es lo mismo un trabajo de pretemporada que uno de plena competencia”.

El Atleta

Comentó que estuvo, como deportista , parado un “par de años”, pero que “nunca dejó de asesorar a atletas”. Indicó que el último año en el que compitió fue en el 2016, año en que se adjudicó el “Subcampeonato Argentino en culturismo master en más de 50 años”. El logro le permitió viajar a Ecuador, país en donde prefirió hacer el “curso de juez internacional en vez de competir”, detalló.

Opinó que la disciplina, en la ciudad, ha ido en “detrimento”, por la sencilla razón de que la “crisis económica también golpea al deporte”. En el caso concreto del físicoculturismo se “elevaron notoriamente los costos de la alimentación que en la disciplina es clave, ya que un atleta tiene que comer entre 7 y 8 veces por día doce semanas antes de una competencia, y cumplir con una dieta estricta”.

Dijo que en su caso, afronta de su bolsillo los gastos que demanda la “preparación para una competencia”, al igual que cuando se desempeña como juez. En este punto, destacó que “tiene que hacerse cargo de viajes, estadías y a veces hasta de las comidas”.

Recordó que cuando “Mica” Romani se desempañaba como Director de Deportes recibió la “ayuda del estado”, y destacó que “hoy me daría vergüenza ir a pedir ayuda a la Dirección de Deportes, debido a que la mayoría de los deportistas hacen malabares para competir y necesitan mucho más ayuda que en mi caso”.

Medina contó que retorna a la competencia en el Argentino a realizarse en Córdoba en el mes de agosto, en un torneo que es clasificatorio para el sudamericano que se celebrará en Ecuador. Señaló que se está poniendo a punto, dado que estuvo “fuera de la cancha tres años”. Dijo que está “unos 7 kilos por encima de lo óptimo”, pero que en poco tiempo se “pone en forma”.

La dirigencia

El atleta indicó que la disciplina cuenta con dos entes madres. La Federación Internacional (IPB), se separó, generando una profesional (NPC)con sede en Estados Unidos y la amateur (IFBB) que se encuentra en España y que tiene como presidente a Rafael Santoja, dirigente que se “vio obligado a crear una división profesional”.

Expresó que Argentina está afiliada a la IFBB, y que “Víctor Duarte preside la federación entrerriana”, de la cual Medina es Vicepresidente.

Nuevas figuras

Comentó que en el “´ ámbito local, pese a las carencias económicas, han surgido figuras que han competido con singular éxito en torneos provinciales y nacionales”.