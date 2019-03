Olano: “El vecino está enojado con el Municipio por falta de obras”

Tiene 27 años, es radical y ocupa el tercer lugar en la lista que encabeza Javier Melchiori. “Estoy convencido de que la gente va a apoyar el cambio”, expresó. Se diferenció de las expresiones de Susana Castiglioni, “eso no soy yo, eso no es Cambiemos”, dijo.

Es el precandidato a concejal más joven de esta elección. Con tan sólo 27 años, Juan Ignacio Olano ocupa el tercer lugar en la lista de Cambiemos. Es referente de la Juventud Radical y una de las apuestas fuertes de la oposición, ya que, si no hay grandes sorpresas, a partir de la próxima gestión ocupará una de las 13 bancas que se pondrán en juego el próximo 9 de junio.

Esta mañana, pasó por ElDía desde Cero, donde habló de la percepción que tiene de la ciudad, de la relación con los vecinos, de las deudas de la gestión y de las declaraciones de su compañera de fórmula, la radical Susana Castiglioni.

“Sabemos que la situación del país es difícil, es brava. Está quedado gente de lado, que pensábamos que no iba a quedar. Pero no podemos mentir, no podemos caer en el mismo error que cayó el Gobierno pasado al mando de la doctora Kirchner”, dijo con respecto a lo que percibe en las caminatas que todos los días lleva a cabo con diferentes precandidatos y referentes de Cambiemos. Pero, “el vecino está enojado con el Municipio, por falta de obra, por falta de empatía, de prioridades”, aseguró.

Olano reconoció diferencias dentro de Cambiemos, “desde la UCR también discrepamos”, indicó. “Podemos coincidir o no con el Presidente (Macri), pero sabemos que vamos por el buen camino, estamos donde tenemos que estar. El panorama es complejo, veníamos de que nos embargaban la Fragata Libertad, el kirchnerismo dejó una herencia muy pesada, y creo que el error fue el tema de la comunicación”, agregó al respecto.

Los aprietes y la vieja política

En consonancia con otros discurso opositores, expresados desde los espacios de Roko y Carrazza, el joven habló de “aprietes” y de la “vieja política” desarrollada por el oficialismo.

“Nosotros queremos hacer una reunión en el SUM de cualquier barrio, y ellos (el Municipio) chicanean y joden, les dicen: ‘vos le permitís la entrada a Cambiemos y te quito la garrafa, o te quito esto, o lo otro. Eso es parte de la vieja política”, denunció.

“Los vecinos tienen consagrado el derecho constitucional participar en los partidos políticos que crean convenientes, necesarios y que siguen sus ideas”, defendió quien se define como alfonsinista.

Yo no soy eso y Cambiemos no es eso

Otro de los tópicos interesantes que tuvo la entrevista con el precandidato, tuvo que ver con los condenables dichos de Susana Castiglioni sobre Nora Cortiñas y las Madres de Plaza de Mayo, a quienes trató de “viejas de m” y de “engendradoras de asesinos”.

“Respeto que es una opinión personal, pero yo no soy eso, Cambiemos no es eso. Yo soy Alfonsín, soy la Conadep, soy los Derechos Humanos. No concibo esa forma de pensar. No tuve que pasar por esa etapa y tengo un líder, que sigo y es mi bandera, que presentaba Habeas Corpus cuando muchos en el sur no se animaban a hacer nada y hoy se jactan de los Derechos Humanos”, expresó en clara referencia a los Kirchner.

“¡Ojo!, estoy totalmente en contra de las declaraciones de Susana, pero hay mucha hipocresía. Y que se entienda lo que voy a decir: Los que se abrazan con Nora Cortiñas están incumpliendo con Derechos Humanos básicos. Hoy en Gualeguaychú hay vecinos que desconfían del agua potable, que es un Derecho Humano básico. No comparo una cosa con otra, pero no me vengan a correr por derecha con que somos anti Derechos Humanos, porque tenemos un gobierno municipal que avala la forma de pensar de Hugo Chávez y Maduro”, disparó.

Por último, sobre su perfil como (posible) concejal expresó: “Quiero tener el compromiso de tener que pensar, todos los días, qué tengo que hacer por los jóvenes de Gualeguaychú, independientemente de que sean peronistas, kirchneristas, radicales, no me va a interesar”. Y, aunque prefirió no arriesgar guarismos para las próximas elecciones, se mostró enteramente optimista: “Nosotros vamos a ganar, estoy convencido de que la gente va a apoyar el cambio de la mano de Javier Melchiori y del Pipi Sobredo”.