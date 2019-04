Juana Boari ya está lista para el Youth American Gran Prix

Es considerado el concurso de danza clásica y contemporánea para estudiantes más grande del mundo. Allí estará la talentosa bailarina de Gualeguaychú, Juana Boari, que con tan sólo 12 años deslumbrará a todos.

No fue fácil llegar a esta instancia. Pasaron años de estudio, dedicación, entrega y disciplina. Pero al enorme talento de la joven, se sumó el gran esfuerzo de toda una familia que trabajó para conseguir que Juana pudiera viajar a Estados Unidos.

A su corta edad, Juana rompió las barreras y alcanzó logros que sorprendieron hasta a sus profesoras del Instituto de Silvia Marchesini, donde se formó desde pequeña.

Recibió medallas de oro, becas para estudiar en Viena, Portugal y además fue premiada para capacitarse en la Fundación Julio Bocca.

El Youth America Grand Prix comenzó en 1999 de la mano de los ex bailarines del Bolshoi Larissa y Gennadi Saveliev. Se trata del concurso de danza clásica y contemporánea para estudiantes más grande del mundo. Convoca a miles de bailarines de entre 9 y 19 años que llegar a participar desde los distintos continentes.

El objetivo de este evento cultural es forjar las carreras artísticas de quienes anhelen lograr ser bailarines profesionales.

La revista especializada Revol destacó que “el concurso oficia como una vitrina para ser vistos por los titulares de las escuelas y las compañías más importantes del mundo, tales como la Australian Ballet School (Australia), Hamburg Ballet School (Alemania), La Scala Ballet Academy (Italia), Princess Grace Academy of Classical Dance (Monaco), The Royal Ballet School (Reino Unido), American Ballet Theatre JKO School, Joffrey Ballet’s Academy of Dance, San Francisco Ballet School, Steps on Broadway, Washington School of Ballet, Orlando Ballet School, entre otras”.

Además, el Youth America Grand Prix es la mayor competencia internacional de ballet estudiantil sin fines de lucro y el programa de becas, abierto a estudiantes de danza de todas las nacionalidades de 9 a 19 años de edad

Juana Boari comenzó a los 5 años a estudiar danzas clásicas. En pocos años cosechó becas y premios, como la invitación para capacitarse en Viena y a Portugal.

Además, fue ganadora del premio Impulsarte 2017 y obtuvo tres medallas de oro al ser evaluada por Paloma Herrera.

En mayo de 2017 también había sido seleccionada para competir en Mendoza. El encuentro se realizó en octubre donde ganó su beca para “Paso de Arte” en Brasil.