Jubilados asaltados y golpeados: “Me agarró de los pelos y me tiró al piso”

Juan Alberto y Rosa García hablaron con ElDía y contaron el calvario que atravesaron. Confiesan que quedaron atemorizados y sus miedos se incrementan cuando llega la noche. “Nunca nos pasó algo así”, relataron entre llantos.

Juan Fernández

En la previa de la Nochebuena, cuando muchos se aprontaban a comprar los regalos e ir preparando la mesa navideña, dos abuelos sufrían unos de los asaltos más crueles que se recuerde en Urdinarrain. En la madrugada del 23 de diciembre, tres delincuentes irrumpieron en la humilde vivienda de Juan Alberto García, de 71 años, y de su hermana Rosa, de 78, en el barrio Hospital. Los golpearon, ataron y les robaron los sueldos de su jubilación.

Los abuelos recibieron a ElDía en su vivienda y se animaron a contar el calvario que les tocó vivir. Juan Alberto, aún con hematomas de los golpes en su rostro, narró: “A las 2 de la madrugada, ella me llamó a mí porque los perros ladraban. Yo salí con un garrote a ver quién andaba y no encontré a nadie, pero cuando volví a la galería alguien me agarró de atrás y me tiró al piso donde estuvimos forcejando y me empezó a pegar. Eran tres, uno gordito y petiso, otro más delgado y alto y otro que parecía un jovencito”.

Por su parte, Rosa contó cómo ingresó el delincuente a su habitación: “El más joven me rompió la puerta a patadas. Yo quería salir y me agarró de los pelos y me tiró al piso. Me agarró la billetera y me sacó lo que tenía, después me gritaba que tenía que tener más dinero y se puso más tenso por lo que terminé confesando donde tenía otro poco de plata. Se llevaron hasta las monedas. Yo les pedí que me deje aunque sea 100 pesos, pero me miró, se dio vuelta y se fue”.

El más golpeado fue Juan Alberto, que entre lágrimas contó: “En las manos tenían puesto como unos guantes con anillos en los dedos y con eso me pegaban. Yo los mandaba a la pieza a que se lleven todo. Yo había comprado pocas cositas de alimentos para ir al otro día con el cobro de la jubilación, de la que se cobra menos, y no pude comprar nada. Hace casi 100 años que estoy acá y jamás me había pasado algo así”, relató el jubilado sin poder contener su llanto.

“Llegando a la noche, cuando empieza a caer el sol, uno tiene miedo, pero me voy a tener conseguir aunque sea un rifle”, agregó Juan Alberto, que enseguida recibió el reto de su hermana: “No, porque con un arma vas a matar a uno o ellos te van a matar, no Juan, armas no quiero, aguantamos. Si tenemos dinero le damos o si no tenemos aguantaremos la paliza, pero armas no, no pienses en matar a nadie porque eso es malo”.

Los jubilados que tienen el vecino más próximo a unos 70 metros, viven en una sencilla vivienda rodeada de árboles y plantas a la que se accede desde un portón de fierro luego de recorrer unos 30 metros desde la calle. Al ingresar varios perros y gatos hacen saber a los ancianos que alguien ha llegado. Los abuelos se muestran agradecidos con los vecinos que desde que sucedió el hecho van varias veces a visitarlos, e incluso están alerta en las madrugadas.

Reconocen que pasaron una Navidad triste, pero que sus otros hermanos que no viven en la ciudad, llegaron a verlos: “Se enteraron rápidamente por los medios y vinieron. Recordamos cosas, estuvimos juntos y la terminamos pasando lindo”.

En cuanto al dinero robado, los jubilados contaron que era de su jubilación: “Tenía la plata para pagar los impuestos y estoy tratando de terminar un baño de material que decidí hacer algo grande, por lo que me cuesta más terminarlo, pero como sea ya lo voy a terminar”, dijo Rosa.

Los ladrones que actuaron cubriendo sus rostros con medias, se retiraron con aproximadamente 21 mil pesos y dejaron atados a los jubilados con cadenas y cables y los amenazaron: “nos dijeron que no contemos nada, porque venían y nos mataban”.

SOLIDARIDAD

Luego de conocido el caso que generó el repudio unánime de la sociedad, que originó la reacción en las redes sociales, los vecinos conmovidos por la noticia decidieron armar una colaboración y a través del programa de Radio Cristal “La Mañana y Su Gente” comenzaron a donar dinero, materiales y mano de obra para terminar de construir el baño que los abuelos con esfuerzo venían levantando.