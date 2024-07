El conjunto nacional forma parte del Grupo B, de la cita olímpica. Tendrá como rivales en la primera fase a Marruecos, Irak y Ucrania.

Participan 16 selecciones nacionales, quince de las cuales provienen de torneos clasificatorios organizados por las seis confederaciones afiliadas a la FIFA (UEFA, Conmebol, CAF, Concacaf, AFC y OFC). La plaza restante está ocupada por Francia, clasificado automáticamente por ser el país anfitrión de los juegos.

Probables formaciones de Argentina vs Marruecos por los Juegos Olímpicos

Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Luján, Marco Di Césare, Nicolás Otamendi, Julio Soler; Thiago Almada, Santiago Hezze, Cristian Medina, Kevin Zenón, Lucas Beltrán y Julián Álvarez.

Por su parte, el entrenador de Marruecos todavía no confirmó los nombres que irán desde el arranque ante la Albiceleste.

Cómo ver en vivo Argentina vs Marruecos por los Juegos Olímpicos

El partido se transmitirá en vivo por la señal de cable TyC Sports, por lo que también se podrá ver online en las plataformas digitales TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play.

Calendario de partidos de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos 2024

Los partidos que jugará Argentina en la Fase de Grupos

Fecha 1: Miércoles 24 de julio, 10.00 horas – Argentina vs Marruecos | Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne

Fecha 2: Sábado 27 de julio, 10.00 horas – Argentina vs Irak | Stade de Lyon

Fecha 3: Martes 30 de julio, 12.00 – Argentina vs Ucrania | Stade de Lyon