Julián Acosta: “Sumar disciplinas y obras para los chicos del barrio  es el mejor trofeo que podemos obtener”

El presidente del club La Ribera, Ituzaingó al Este, habló de las metas trazadas y cumplidas. También de los objetivos a futuro. Recordó los inicios en el 2008 y del gran desafío de debutar con primera y sub-20 en el torneo que organiza la Liga Departamental.

Acompañada de su esposa, Lucía Bargas, el dirigente deportivo y social, entrevistado por ElDía dijo que se encaminan al “tercer año en el fútbol infantil”, y al “inicial con primera y sub-20”.

Recordó que a la hora de debutar en infantiles contaba con “60 pibes y ahora tenemos 130, en la suma de las categorías Sub-16, 2006, 2007 y 2008”. Pasando en limpio “cuatro categorías de las tres iniciales con las cuales comenzó el certamen liguista”. Comentó que “podríamos armar una más y llegar a las cinco, pero preferimos dar pasos lentos y seguros”.

La cancha

Inaugurada el año pasado es uno de los orgullos del barrio. Recordamos que el club comenzó a funcionar en el 2008 con dos canchas pequeñas que con el “correr del tiempo fuimos mejorando hasta llegar a tener un salón, sanitarios y el playón deportivo”. Después de mucho esfuerzo lograron “construir un predio con un campo de juego con las medidas reglamentarias, vestuarios, sanitarios y alambrado olímpico y un cerco de material en un lugar en donde había cavas y “pisaderos” que dejaron los ladrilleros, además de “malezas y espinillos”.

Jugar en primera

Marcelo Díaz, entrenador de los planteles que jugarán el certamen liguista de fútbol, manifestó que “todavía es prematuro hablar de nombres”. Agregó que la “semana que viene comenzaremos a trabajar con los pibes del barrio y analizar la posibilidad de concretar incorporaciones”

Fútbol Femenino

Se incorpora en este 2019, anunció Acosta, quien destacó que en un “principio trabajamos para armar una primera”, pero la idea es “ trabajar con jugadoras de todas las edades y las que quieran sumarse a este deporte”.

El Vecindario

Acosta dijo que la mayoría de quienes “habitan en la zona da una mano”, y el que no se suma “tampoco nos hace la contra, así que vamos para adelante con muchas ganas”.

Hockey Sobre Césped

Además de fútbol, en la entidad se practica el hockey sobre césped con un número importante de chicas. Acosta señaló que “todo marcha mejor de lo esperado”, y detalló que “inclusive vienen chicas de Parada Cinco-Urquiza al Oeste- hasta La Ribera”.

Lucía Bargas indicó que todo lo “referido al hockey está a cargo de la profesora Araceli Ríos”. La dirigente dijo que el club cuenta con las categorías de 4 a 10, 12 a 14 y 15 a 17 años. Bargas dijo que el “hockey entró en un período de receso durante todo enero, y la idea es volver en febrero y ver si podemos participar del Seven de la Playa”.

Agregó que las chicas, como los pibes en el fútbol, no “abonan cuota alguna”, y desde la “dirigencia tratamos de colaborar con las chicas en todo los que no sea posible”, en la adquisición de “canilleras, palos, protectores bucales y la indumentaria para las arqueras que es lo más oneroso”. Cabe recordar que en el 2017, la institución ganó un premio, a través de la Casa del Alambre, que otorgaba la empresa “Acindar”. Fue una ayuda que “nos dio una mano más que importante para equiparnos”, y aclaró que no han recibido subsidios del “estado municipal y provincial”. Aclaró que han participado y recibido ayuda del presupuesto participativo, aunque en el “último año no nos fue muy bien en ese tema”. Destacó que “todo lo que se recibió se invirtió en materiales y en indumentaria para los chicos”.

Bargas dijo que el deporte es “una contención para chicos y chicas que se sienten muy cómodos en la institución con un sentido de pertenencia muy fuerte”. Agregó que es “su lugar en el mundo, particularmente en tiempos tan difíciles”.

El Futuro

Julián y Lucía indicaron que tienen “muchas metas”. La idea es “hacer un gimnasio, contar con un espacio cubierto, pero no contamos con la ayuda necesaria, razón por la cual tenemos que hacer todo a pulmón junto a vecinos y allegados”. Contó que han “llenado varios formularios pidiendo subsidios al gobierno-local, provincial y nacional- y hasta el momento no nos han aprobado nada”.