Julio Bárbaro en el #EDDC: “el PRO no macrista son los radicales, y no saben qué hacer”

Julio Bárbaro es uno de esos dirigentes históricos del peronismo. Su timbre de voz único lo destacaron sobre el resto y sus declaraciones sin eufemismos lo dejaron como uno de los pensadores con menos pruritos de la política actual.

En un panorama donde el macrismo se hunde cada día más en los números de la crisis, y en un contexto en el cual la figura de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner –a quien Bárbaro no se ha cansado de defenestrar– no para de crecer, el histórico dirigente peronista no vislumbra el mejor panorama, y en una conversación con ElDía desde Cero dejó en claro lo que piensa sobre el acuerdo con la oposición que realizó el presidente Mauricio Macri, a quien no tuvo ningún problema de describir como a un “bobo”.

“Esta convocatoria es patética, pero yo la tengo que apoyar porque estoy a favor de la unidad. Ahora, cuando me llama a la unidad alguien que no cree en la unidad es triste”, lamentó Bárbaro en #EDDC y enseguida aconsejó al Presidente “renunciar a su candidatura para decirle a los argentinos que el país que venga va a estar en paz”.

Bárbaro no tuvo tampoco ningún tipo de piedad con el jefe de Gabinete Marcos Peña y con el asesor presidencial Jaime Durán Barba, a quienes culpa por gran parte de los errores del Gobierno de Cambiemos.

“Marginaron al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Emilio Monzó, que es un lujo; lo mismo hicieron con el presidente provisional del Senado de la Nación Federico Pinedo, y quedó el ministro del Interior Rogelio Frigerio de casualidad. Yo hace dos años hice una convocatoria, y Durán Barba salió a decir que eso destruye al país. Marcos Peña y Durán Barba son el ala estúpida de Cambiemos. No digamos otra cosa. Marcos Peña es Capitanich pero el pobrecito no se anima a romper el diario en cámara”, afirmó.

Para Bárbaro, la única solución es que el Presidente decline a presentarse a una reelección para que el país no termine de estallar por los aires: “El PRO no asume que se tiene que sacar de encima a Macri, es triste”, sostuvo y comparó los vaivenes del oficialismos con los que hasta no hace mucho tuvo el PJ: “El peronismo, por lo menos muchos gobernadores, se apartaron de Cristina, y el peronismo no kischnerista está vigente. En cambio, el PRO no macrista son los radicales, y la UCR no sabe qué hacer”.

Para el dirigente peronista, el único responsable de una posible vuelta de Cristina no será otro que Macri, y lo mismo una reelección de Macri: será culpa de CFK, y considera que “si se baja uno se cae el otro”.

“Lo único importante es que Macri se tiene que ir, porque fue peor que Cristina. Yo voté a Macri para salir de la grieta de CFK, pero la grieta de él es mucho peor y dañina. El interés mensual en los bancos es destruir a un país. Trabajan para los bancos”, concluyó.