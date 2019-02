Juntan miles de firma para que EEUU venda uno de sus estados a Canadá

La insólita medida fue propuesta como una forma de rebajar la deuda nacional de EE.UU.

Más de 6.000 personas han firmado una petición que insta a vender el “inútil” estado estadounidense de Montana a la vecina Canadá por un billón de dólares con el objetivo de “eliminar la deuda nacional” de EE.UU., que supera ya los 22 billones.

“Tenemos demasiada deuda mientras Montana es inútil. Simplemente díganles que hay castores o algo más”, reza con humor la petición, publicada en el portal Change.org hace una semana.

Otras razones mencionadas por los peticionarios incluyen la “insignificante población” del estado, donde viven un millón de habitantes, y su “estética”, que según algunos no concuerda con la del resto de EE.UU.

Aunque haya quien se haya sentido ofendido por la descripción de “inútil”, parece que parte de los residentes de Montana apoyan la idea.

“Francamente, la mayoría de los montaneses apoyan totalmente esto. Hagámoslo, me gustaría marcharme de este agujero infernal”, escribió uno de los firmantes.

“Montana conseguirá marihuana legal, un sistema de salud y un hockey decente. Todos ganan”, indicó otro optimista internauta.

Un tercer partidario de la petición señaló que tras vivir en Montana toda su vida está “harto de la falta de respeto absoluta por la vida humana en EE.UU.”

“Adoptaré el sistema de salud, la educación y la libertad de Canadá en lugar del avaricioso sistema de EE.UU.”, expresó.

New petition to sell Montana to Canada for $1 trillion to pay off US debt https://t.co/2q2NSvIRPQ pic.twitter.com/90kiO4MMal

— HEDGE accordingly📈 (@HedgeBz) 16 de febrero de 2019