Juventud busca sumar visitando a Atlético Paraná en el inicio de la Reválida

El Decano irá por un buen resultado ante los de la capital provincial abriendo la Reválida, con el objetivo de sumar fuera de casa para mantener o aumentar la diferencia sobre el Gato en la pelea por la permanencia.

Juventud buscará comenzar con buen pie su camino en la Reválida del Federal A, visitando desde las 19.30 a Atlético Paraná en la capital provincial. Luego de haber conseguido la clasificación para disputar la fase principal de la copa Argentina, el equipo de Guillermo Salas y Javier Lenciza comenzará a transitar el corto y vertiginoso camino dentro de la Reválida con un único objetivo, sumar la mayor cantidad de puntos posibles para no verse comprometido con la permanencia.

El formato de esta Reválida será a dos ruedas todos contra todos entre los cinco Los cinco equipos que no clasificaron a la Ronda Campeonato, arrastrándose los puntos sumados en la primera fase a los efectos del descenso, donde el último de la zona perderá la categoría. Juventud arranca la Reválida con 21 puntos, DEPRO tiene 20, Sportivo Las Parejas 18, Atlético Paraná 17 y Douglas Haig 15, de modo que será importante sumar hoy ante el Gato paranaense para mantener o aumentar la diferencia.

El segundo objetivo de Juventud será poder alcanzar la primera posición al cabo de la Reválida para continuar en carrera en el torneo, situación que naturalmente vendrá de la mano con el primer objetivo. Si Juventud puede sumar una buena cantidad de puntos para pelear arriba en la Reválida, no debería tener problemas para sostener la categoría.

Para el choque ante Atlético Paraná, el cuerpo técnico que encabezan Guillermo Salas y Javier Lenciza tiene todo confirmado. Ante las ausencias obligadas por cinco amarillas de los laterales Emiliano Ronconi y Daniel Abello, los reemplazantes serán los juveniles Nicolás Suárez e Ignacio Abraham, quienes tuvieron la posibilidad de sumar minutos en los choques de Copa Argentina con aceptables rendimientos. En el medio, Pablo Alza y Rubén Piaggio irán por las bandas, Ignacio Shell Grané será el volante central junto a Germán Rodríguez Rojas, mientras que en ofensiva estarán Franco Lonardi junto a Exequiel Fiorotto, quien le ganó la pulseada a Diego Pariani en la posición de centrodelantero.

Del lado de Atlético Paraná, el entrenador Ricardo Pancaldo metió mano en el equipo titular, dejando en el banco de relevos al volante Pablo Lencioni y los delanteros Seergio Chitero y Gastón Sangoy, todos jugadores de experiencia. Tras haber quedado eliminado en Copa Argentina ante Defensores de Villa Ramallo, el entrenador de Atlético buscará armar un equipo dinámico en el medio, con dos carrileros importantes como Spinelli por derecha y Ekkert por izquierda, además de los delanteros Taborda y Faust.

FICHA

Atlético Paraná

Sergio Correa

Lucas Sanabria

Iván Furios

Brian Negro

Mariano Mauri

Tomás Spinelli

Walter Rueda

Lorenzo González

Alexis Ekket

Cristian Taborda

Rodrigo Faust

DT: Ricardo Pancaldo

Juventud Unida

Lucas De León

Nicolás Suárez

Nicolás Trejo

Damián Zadel

Ignacio Abraham

Pablo Alza

Ignacio Shell Grané

Germán Rodríguez Rojas

Rubén Piaggio

Franco Lonardi

Exequiel Fiorotto

DT: Salas – Lenciza

Cancha: Pedro Mutio – Hora: 19.30 – Árbitro: Carlos Boxler (Casilda)