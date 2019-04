Juventud de Urdinarrain recibe a Central Entrerriano en el destacado de la fecha inicial

Hoy, desde las 15.30, el local se pone en marcha con la disputa de la primera fecha. La “Juve” recibe al “Rojinegro” en el Stauber; mientras que Central Larroque y Deportivo Urdinarrain reeditarán la final de la Copa Gualeguaychú que quedó en manos del “Rojo”. Unión regresa a la máxima categoría recibiendo a Juventud Unida.

Finalmente, la temporada 2019, luego de la exitosa Copa Gualeguaychú se pone en marcha con partidos atrapantes. Sobresale el juego que disputarán Juventud de Urdinarrain y Central Entrerriano en el J.J. Stauber. El equipo de Nelson Villanueva quiere seguir teniendo el protagonismo de los últimos tres años donde alcanzó metas importantes; mientras que el conducido por Lucio Díaz pretende estar en la pelea por el campeonato y cortar con el predominio de los equipos de Urdinarrain que se repartieron los últimos torneos. La probable “Mirasol” sería con Rodrigo Gauna; Darío Muñóz, Gastón Quinteros, Nahuel Ríos, Martín Erramundegui, Johan Acevedo, Blas Acevedo, Rodrigo Larrivey, Leandro Allende, Federico Martínez y Víctor Fiorotto; mientras que Central apostaría a Agustín Vallejos (juvenil del club) en los tres palos, Matías Herrera (jugador que proviene de Gualeguay) y Sebastián Fernández conformarían la zaga central, en tanto que Alan Sibelli y “Tato” Gelli irían como laterales. Daniel Acosta (Ex Juventud Unida) , Brian Cal Otero, Aguilar y Juan Chonquele en el mediocampo; Gerardo Surraco ( regresa a la entidad tras un paso por Sarmiento) y Exequiel “Búfalo” Aguilar en ofensiva.

En otro de los destacados, Central Larroque, en el Raúl Impini, enfrenta a Deportivo Urdinarrain. El elenco local que tiene como entrenador a Matías Marchesini apuesta fuerte a valores del club, tales los casos de Lucas y Lautaro Viale, Ivo Benedetti, Agustín Benedetti, el rústico volante Saavedra y a un jugador que se ganó un lugar en el corazón de Larroque como lo es Urbano Quintana. Deportivo mantiene la base de la temporada pasada, aunque sin Ochoa y Canario. El “Negro” comenzó a entrenar hace poco y no sería tenido en cuenta para esta tarde; mientras que el delantero dejó la entidad.

Unión del Suburbio, en Villa María, coteja con Juventud Unida, en lo que es la vuelta de los de Villa María a la divisional A. El equipo que presenta José Caamaño sería el mismo que arrancó con un triunfo el provincial. La base del plantel que consiguió el ascenso, y jugadores de primera línea como Matías Collaso y Maximiliano Checuz. Juventud, como en las últimas temporadas, presentará un plantel juvenil.

En el estadio Municipal, el otro ascendido, Juvenil del Norte enfrenta a Sarmiento. El equipo de Alejandro Cotto, al igual que Unión, mantiene la base que reforzó con la llegada de algunos valores y la recuperación de otros. Sarmiento, conducido por Norberto Sánchez, sumó a Brian Peña, hoy sería uno de los centrales, y a Roberto Parada, volante creativo que llega de La Vencedora.

En cancha de Sud América, vuelve a ser escenario de un partido oficial luego de estar poco más de un año parada, un renovado Independiente con Javier Alcaráz como entrenador recibe a Defensores del Oeste. El “Rojo” presentará un equipo con bajas importantes como las de Luis Keller y Luis Kreick que se fueron a Defensores del Oeste. En el arco no estará Federico Crisnejo y podría registrarse el debut de un juvenil de la cantera. Cabe destacar que el del “Barrio Norte” sumó a Juan Chaparro, Enzo Doello y Luciano Sthele entre otros. Por su parte Defensores, dirigido por Leonardo Martínez, tendría la alineación confirmada. Sería con Rojas (ex golero de Pueblo Nuevo); Abrigo, U. Lema, Canti Paez, Martínez y A. Braun; B. Ríos, M. Arismendi, C. Soria: L. Kreick y N. Imas.

Canchas y jueces

Cancha de Sud América

Independiente vs Defensores del Oeste (Oscar Aldaz)

Estadio J.J. Stauber

Juventud Urdinarrain vs Central Entrerriano ( Brian Paez)

Estadio Municipal

Juvenil del Norte vs Sarmiento ( Nicolás Tossi)

Estadio Raúl Impini

Central Larroque vs Deportivo Urdinarrain ( Hernán Collaso)

Estadio Mario Urriste

Unión del Suburbio vs Juventud Unida (Oscar López. Liga de Gualeguay)