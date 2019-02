Juventud igualó con Douglas y dejó pasar una buena chance

El Albiceleste dejó pasar una inmejorable chance de ser puntero en la Reválida al igualar 1 a 1 frente a Douglas Haig de Pergamino. Yair Arismendi adelantó a la visita en el complemento, en tanto que Franco Lonardi igualó para Juventud, que desperdició un penal en los pies de Lucas De León.

En un partido parejo, en el arranque la visita manejó la pelota desde los pies de Pablo Mazza y una buena asociación con Yair Arismendi, pero careció de profundidad en lo metros finales. Juventud, por su parte, empezó a generar peligro con pases filtrados para Piaggio y Lonardi, que ganaron en velocidad pero no pudieron sacar un buen centro y el peligro se diluyó.

Con el correr de los minutos, el Albiceleste se adelantó en el terreno y lo tuvo en los pies de Fiorotto, tras un buen pase de Lonardi, pero el remate del delantero fue directo a las manos del arquero. Enseguida contestó la visita con una buena jugada colectiva entre Mazza y Gómez, para que este último ingrese en soledad al área, pero su remate dio en el cuerpo de De León, y en el rebote Trejo salvó la caída de su arco.

A los 25′ llegó la polémica de la noche. Piaggio ganó en velocidad por la izquierda, enganchó ante un defensor y cayó dentro del área, pero el árbitro del encuentro entendió que no hubo infracción sobre el volante de Juventud.

Los dirigidos por la dupla Salas-Lenciza comenzaron a manejar la pelota con un buen pasaje de Alfaro, que lo tuvo con un remate desde afuera del área que pasó cerca del palo derecho de Barucco. Y un par de minutos después, el que se lo perdió fue Pariani, tras una buena jugada entre Alfaro y Piaggio, pero el cabezazo del punta salió apenas desviado.

En el complemento Juventud salió un par de metros más adelante y al minuto Pariani dominó un centro con el muslo y ensayó una pirueta que complicó a Barruco, pero que el arquero resolvió de buena manera. El Albicelestes estaba mejor en el partido, y a los 11 minutos la visita se quedó con un jugador menos por la expulsión de Facundo Rodríguez Soto.

Juventud empezó a arrinconar a su rival aprovechando la superioridad numérica, pero en su mejor momento, Douglas acertó un contragolpe y convirtió. Arismendi tomó la pelota en la mitad de cancha, la tiró larga y ganó en velocidad ante la pasividad defensiva del local, y cuando piso el área sacó un remate que se coló en el primer palo de De León.

El dueño de casa sintió el golpe y salió decidido a buscar el empate. Con mucha tenencia de pelota pero sin profundidad, el decano encontró la paridad a los 27′, con un pelotazo largo que puso a correr a Lonardi, el volante se metió al área y remató pegado al primer palo para igualar el juego.

Juventud siguió buscando con un hombre de más. Primero lo tuvo Pariani con un potente cabezazo que Barucco mandó al tiro de esquina. Y desde ese córner, el cabezazo de Zadel también encontró bien parado al arquero que evitó la caída de su arco.

A los 32′ Piaggio metió un centro al área, y en su afán por despejar Senegales tocó la pelota con la mano, Correa no dudó y marcó penal para Juventud. De la ejecución se hizo cargo De León, el arquero eligió su derecha pero su remate dio en el palo, y en el rebote Piaggio le entregó la pelota a Barucco.

Desde ese momento hasta el cierre, el equipo de Salas y Lenciza equivocó los caminos, abusó de las individualidades y no tuvo claridad en los metros finales. Incluso tras la expulsión de Senegales que dejó a su equipo con 9 jugadores. Juventud empató en su casa ante Douglas, un punto con gusto a poco por las chances que tuvo para ganarlo y no supo aprovechar.

FICHA

Juventud Unida 1

L. De León

E. Ronconi

N. Trejo

D. Zadel

D. Abello

F. Lonardi

J. Alfaro

G. Rodríguez Rojas

R. Piaggio

E. Fiorotto

D. Pariani.

DT: Salas – Lenciza

Douglas Haig 1

R. Barucco

A. Pezzi

M. Puchetta

B. Flores

D. Senegalés

D. Bastianini

F. Rodríguez Soto

E. López

P. Mazza

Y. Arizmendi

G. Gómez.

DT: Sergio Arias

Cancha: Juventud Unida – Goles: 64′ Yair Arismendi (DH); 72′ Franco Lonardi (JU) –

Árbitro: Jonathan Correa – Expulsados: Rodríguez Soto y Senegalés (DH)