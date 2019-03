Juventud lo dio vuelta con coraje y ganó un partido fundamental

El Decano dio vuelta el partido y le ganó 3 a 1 a Sportivo Las Parejas, para tomar una buena diferencia en la pelea por el descenso. Los goles vinieron desde el banco, con Fernández, Lonardi y Villalba, para un triunfo gigante que desató un gran festejo.

Juventud tiene vida. Cuando parecía que el final era irremediable, afloró el coraje de los jugadores, Fullana acertó con los cambios y el equipo dio vuelta un partido bravísimo ante Sportivo Las Parejas, para quedarse con un triunfo notable 3 a 1, para sumar los puntos que necesitaba y quedando aliviado en la pelea por la permanencia en el Federal A.

No fue sencillo, porque comenzó en desventaja con un tempranero gol en el segundo tiempo, pero con un cambio de actitud necesario, un estupendo partido de Ezequiel Fiorotto, que fue el abanderado de la remontada, y grandes ingresos de Fernández, Lonardi y Villalba desde el banco, el Decano lo dio vuelta y festejó a lo grande un triunfo vital.

En la primera del partido llegó Las Parejas, con una corrida de Abascia que no conectó Salvatierra entrando por detrás de todos, en un claro aviso de los locales, que salieron decididos a buscar el partido. Juventud salió con cinco volantes, tratando de tomar el control de la pelota en mitad de cancha y dejando solamente a Exequiel Fiorotto como referencia de área, tratando de soltar por las bandas a Larrea y Alza.

El partido se planteó con Sportivo tomando la iniciativa, lanzando por los costados a Salvatierra y Meza, buscando abastecer a Ceratto y Bochietti que fueron los dos delanteros que puso en cancha el equipo local, que volvió a avisar con una corrida de Salvatierra que entró al área y remató trabado por Ronconi.

Juventud respondió sobre los 11 minutos, con una buena incursión ofensiva de Abraham, que mandó un centro pasado para la entrada de Leandro Larrea, quien le dio con zurda y la pelota pasó cerca de un palo de Rébora que controlaba la acción.

Juventud se fue animando a partir de algunos errores de Sportivo, sobre todo cuando quiso salir del fondo con pelota dominada. Primero fue Larrea quien robó la pelota y eligió hacer la individual ante la marca de Hernández, cuando por el medio estaba solo Fiorotto para poder convertir y un par de minutos más tarde, de nuevo los locales quisieron salir jugando, perdieron la pelota y Shell Grané remató trabado por Hernández y la pelota terminó yéndose por arriba del travesaño.

A los 40 los locales tuvieron una clarísima para abrir el marcador, tras un centro que tiró Juan Acosta, el goleador Bochietti ganó en lo alto y su cabezazo dio en el travesaño para luego caer en las manos de Horst, que no podía hacer nada.

En la apertura del complemento Sportivo salió decidido y a los 4 minutos abrió la cuenta, tras un centro que mandó Meza, por detrás entró Salvatierra que remató fuerte, tapó Horst, el rebote lo cabeceó Bocchietti y también respondió el arquero, pero en la tercera apareció Lautaro Ceratto para tocar al gol y poner arriba a Sportivo, tras un inexplicable quedo del fondo de Juventud.

El Decano quiso responder y sobre los 9 tuvo el empate con una pelota que recuperó en la mitad de la cancha, habilitaron a Ezequiel Fiorotto que remató fuerte pero Emilio Rébora respondió con firmeza para quedarse con la pelota.

Fullana se la jugó mandando a cancha a Fernández y Lonardi por los inexpresivos Alza y Shell Grané, buscando mayor presencia ofensiva ante la necesidad de convertir. Lo tuvo con un cabezazo de Ronconi tras centro de Lonardi, pero el cabezazo del larroquense pasó por sobre el travesaño. Hasta que de tanto insistir Juventud llegó al empate, cuando se jugaban 23 minutos y luego de una estupenda jugada de Exequiel Fiorotto, quien ganó ante los defensores, aguantó y mandó un gran centro para la entrada de Leandro Fernández, quien le dio de volea y venció la resistencia de Rébora para equilibrar el partido.

Con el choque empatado, los locales fueron a buscar la victoria y dejaron algunos espacios que Juventud pudo aprovechar para contragolpear con la velocidad de Fernández y Lonardi, que fueron claves en el cambio de cara que mostró Juventud.

El local tuvo sus oportunidades, primero con una media vuelta de Brstillo que obligó a una notable respuesta de Cesar Horst que con las dos manos le sacó el gol al delantero en la primera que tocó en cancha y más tarde, con una pelota que Salvatierra cambió de lado, la dejó pasar Bocchietti para la entrada del Pacha Vocos que remató alto desde buena posición.

Sin embargo, cuando parecía que Sportivo atropellaba para ganarlo, Juventud mandó una contra bárbara y llegó al segundo. La trajo Villalba por derecha, mandó un centro que peinó Fiorotto entre los centrales, la pelota le quedó a Franco Lonardi que dentro del área le rompió el arco a Rébora para poner arriba a Juventud.

En los minutos finales los locales se la jugaron, a los 41 se lo perdió Brstillo, que por detrás de Suárez entró a definir un centro de Gutiérrez, pero el remate del delantero se fue cerca de un palo. En la contra Juventud lo liquidó, luego de una pelota que ganó el Gordo Fiorotto –de estupendo partido-, combinó con Fernández que por el otro lado puso a Villalba mano a mano con Rébora, el delantero definió fuerte y puso el tercero para hacer estallar con el grito a toda una ciudad.

Juventud ganó un partido enorme, clave por lo que significaba y tremendo por cómo se presentó, dando vuelta el partido y mostrando el coraje y la entrega que en otros partidos le faltaron. Acertó Fullana con los cambios, que anotaron los tres goles, hubo jugadores que rindieron en el nivel que se esperaba y Juventud tomó una bocanada de oxígeno enorme, que lo deja holgado con las posiciones y, en el peor escenario, tendría que jugar un desempate contra Deportivo Roca, aunque también en el miércoles podrá salvar la categoría, en caso que los sureños no ganen su partido.

FICHA

Sp. Las Parejas 1

E. Rébora

L. Abascia

M. Fissore

S. Hernández

J. Acosta

F. Pizzichini

J. Acosta

D. Salvatierra

L. Meza

L. Ceratto

M. Bocchietti

DT: Gustavo Raggio

Juventud Unida 3

C. Horst

N. Suárez

E. Ronconi

D. Zadel

I. Abraham

L. Larrea

J. Sánchez

I. Shell Grané

G. Rodríguez Rojas

P. Alza

E. Fiorotto

DT: Miguel Fullana

Estadio: 4 de Septiembre – Goles: 4’ ST L. Ceratto (SLP); 23’ ST L. Fernández (JU); 36’ ST F. Lonardi (JU); 45’ ST G. Villalba (JU) – Cambios: J. Brstillo x L. Ceratto, D. Vocos x L. Abascia, L. Gutiérrez x J. Acosta (SLP); L. Fernández x P. Alza, F. Lonardi x I. Shell Grané, G. Villalba x G. Rodríguez Rojas (JU) – Árbitro: Facundo Monzón Brizuela (Río Tercero)