Juventud mostró una pobre imagen y apenas igualó con Atlético Paraná

Fue 0 a 0 en un espantoso partido, en el que ambos parecieron conformarse con el punto. Juventud necesitaba ganar, pero prefirió no arriesgar y asegurar un punto que sirve de poco, aunque mantiene las cosas iguales en la pelea por no descender.

Juventud volvió a caer presa de su falta de juego, fue un equipo sumamente previsible y empató sin goles en un olvidable partido ante Atlético Paraná, que tampoco mostró demasiado y se conformó con el punto.

De entrada el Decano quiso asumir el protagonismo, subiendo por izquierda con Piaggio tratando de buscar a Fiorotto que fue la referencia de área, pero fue solamente en los primeros minutos en los que el Decano tuvo la pelota.

Atlético, con un esquema preparado para esperar a ver que hacía Juventud, se animó y con tres tiros de esquina seguidos llevó algo de peligro, especialmente luego de un centro que no rechazó Rodríguez Rojas, el rebote le quedó a Furios jugado en ofensiva, el defensor le pegó mordido y De León la tuvo que mandar al corner.

Juventud No pudo hacerse de la pelota, le costó afianzarse en el medio con Aquino y Rodríguez Rojas, por eso el Gato paranaense fue creciendo, con un buen trabajo de Lencioni que manejó casi todas las pelotas que quedaron sueltas en el medio, junto con un criterioso de Spinelli y Eckert abierto por las bandas, aunque sin llevar peligro sobre el parea de Juventud.

El primer aviso serio de Juventud fue sobre los 24 minutos, luego de una buena pelota que Rodríguez Rojas abrió para la subida de Nicolás Suárez, el centro de primera del lateral fue anticipado por Lonardi que exigió al arquero Correa quien la mandó al corner con esfuerzo.

A los 28 Atlético tuvo una clarísima, tras un gran corner de Ekkert que se fue abriendo, Lencioni apareció solo dentro del área para peinarla, la pelota picó, dio en el palo y murió en las manos de De León, que encontró el balón cuando no tenía nada para hacer. Milagro en el área y el partido que todavía seguía 0 a 0.



Juventud tuvo muchos problemas para llegar con peligro, perdió casi siempre en la segunda pelota, no hizo pie en el medio y dependió de alguna corrida de Lonardi y alguna subida de Suárez para poder generar algo de riesgo. Solamente un tiro libre de Franco Lonardi que pasó por arriba llegando a los 35, lo otro de Juventud fue realmente pobre, desconcentrado en algunas situaciones y sin asumir el protagonismo, mientras que Atlético hizo su negocio, cuando pudo llegar lo hizo con centros peligrosos y sin pasar ningún sobresalto defensivo.

Pasando los 40 minutos, Juventud tuvo dos situaciones seguidas para abrir el marcador, ambas de pelota parada y en la cabeza de Damián Zadel, que ganó por alto cuando la defensa de Atlético pidió posición adelantada que no existió, pero los dos cabezazos del Flaco fueron débiles a las manos del arquero Correa.

Cuando se terminaba el primer tiempo Juventud levantó, empujó a su rival contra el área y a los 45 tuvo la apertura, tras una pelota que rescató Piaggio sobre un lateral, Abello mandó un gran centro al corazón del área de Atlético por donde entró Pablo Alza, quien increíblemente solo pifió el remate con el arquero Correa implorando.

Juventud salió con otra decisión en el complemento. En la primera que tuvo, Piaggio puso a correr a Alza por derecha, el volante enganchó y tocó con Rodríguez Rojas que mandó un derechazo que pasó cerca del travesaño.

Sin embargo fue un espejismo lo que mostró el Juve, después volvió a ser un equipo lento, previsible y con poquísima claridad. Atlético no arriesgó demasiado, especuló al error de Juventud y sobre los 20 tuvo una buena con una individual de Chitero que enganchó ante Zadel y exigió a De León con un zurdazo desde la puerta del área.



La dupla técnica de juventud agotó cambios, mandó a cancha a Shell Grané, Vela y Sánchez para tratar de ganar presencia en la mitad de la cancha. Recién a los 26 volvió a llegar con peligro Juventud, alza la armó toda por izquierda, combinó con Lonardi que se fabricó su lugar y sacó un derechazo bajo que Correa controló con esfuerzo.

El partido cayó en un pozo. Los dos parecieron conformarse con la igualdad y arriesgaron poco. Juventud, con dos volantes centrales de marca, terminó desgastando a Alza y Lonardi, que chocaron más de lo que jugaron, mientras que Atlético hizo todo el tiempo posible ante la complicidad del árbitro Sandoval, que tampoco estuvo a la altura y tuvo errores importantes, especialmente en una jugada en la que Ronconi lo paró con falta al delantero Taborda cuando se iba solo. Era roja para el larroquense, pero el árbitro no cobró ni falta siquiera.

Solamente a los empujones en el final Juventud quiso llegar con centros, no tuvo claridad, fue un equipo temerario y todavía sigue dependiendo de sus resultados para salvarse. Se esperaba otra actitud, otro juego y otro resultado. Fue 0 a 0, sabor a poquísimo y panorama todavía por definirse

FICHA

Juventud Unida 0

L. De León

N. Suárez

E. Ronconi

D. Zadel

D. Abello

P. Alza

B. Aquino

G. Rodríguez Rojas

R. Piaggio

F. Lonardi

E. Fiorotto

DT: Salas – Lenciza

Atlético Paraná 0

D. Correa

L. Sanabria

I. Furios

T. Machado

B. Negro

P. Spinelli

P. Lencioni

M. Piris

A. Ekkert

S. Chitero

C. Taborda

DT: Hugo Fontana

Cancha: Juventud Unida – Goles: No Hubo – Cambios: I. Shell Grané x B. Aquino, S. Vela x R. Piaggio, J. Sánchez x G. Rodríguez Rojas (JU); M. Mauri x M. Piris, R Faust x S. Chitero, J. Silvestro x L. Sanabria (AP) – Árbitro: Darío Sandoval (Concordia).

POSICIONES

Sp. Las Parejas 10

Douglas Haig 7

DEPRO 7

Juventud Unida 3

Atlético Paraná 3

PERMANENCIA

Sp. Las Parejas 28

DEPRO 27

Juventud Unida 24

Douglas Haig 22

Atlético Paraná 20