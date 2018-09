Juventud no tuvo claridad y Gimnasia se llevó un justo premio desde La Vía

El Lobo uruguayense ganó 2 a 0 el clásico, pegando en los momentos justos y marcando diferencias ante un Juventud voluntarioso pero con pocas ideas, que además no ligó cuando tuvo chances claras para empatar el juego.

Daniel Serorena

El debut de local para Juventud no fue el esperado en ningún sentido, ni por el resultado, ni por el juego y tampoco por el balance de lesionados que dejó el choque contra Gimnasia y pensando en el futuro cercano.

El partido arrancó bajo una persistente lluvia que complicó las cosas para ambos, porque cuando quisieron tirar pelotazos, la cancha jugó en contra de los delanteros, por eso los primeros cinco minutos fueron de examen, con los dos prestándose la pelota y sin demasiada claridad.

El primer aviso fue de Juventud a los 9 minutos, tras un tiro libre que mandó al área Escalante para la solitaria aparición de Emiliano Ronconi, quien cabeceó a las manos de Crusat en una clara aproximación del equipo de Osella.

En la respuesta llegó la apertura del marcador para el Lobo, tras gran tiro libre de Leguizamón, De León voló pero dio rebote, apareció el zaguero Ricardo Bernay para meter un fuerte derechazo que se metió por el medio del arco, poniendo a Gimnasia arriba en la primera chance clara.

El gol sorprendió a Juventud, que pese a buscar por las bandas, tuvo problemas para generarle problemas al equipo de Acosta. Solamente una corrida de Larrea que mandó un centro que le sacaron del buche a Escalante, no tuvo otras posibilidades.

Del otro lado, el Lobo por las bandas tuvo espacios y a los 18 casi pone el segundo, tras una notable corrida de Juan Ferreyra por derecha, el centro cayó en medio del área donde apareció Leguizamón junto a Fornillo, el capitán se demoró en definir y De León achicó bien cuando la defensa solo atinaba a mirar.

Juventud tuvo poco la pelota, le costó asociar jugadores para poder tocar corto, eligiendo el pelotazo para poner a correr a los delanteros, situación que por la cancha mojada y por la altura de los zagueros de Gimnasia no fue un buen negocio.

Por eso le costó tanto al equipo de Osella llegar con peligro sobre el arco de Crusat. Del otro lado, Gimnasia tuvo espacios y llegó casi siempre bien y mereció largamente la diferencia.

Juventud perdió a Juan Sánchez, que jugó como zaguero central y tuvo que dejar la cancha por una molestia, dejando su lugar a Sacha Vela, corriendo a Ronconi como central y bajando a Larrea de lateral. Pasando los 30 el partido se picó, hubo alguna pierna fuerte y el árbitro Gariano, salomónicamente en todos los casos, se sacó el problema de encima marcando falta de los atacantes.

Cerca de los 40 el Lobo tuvo dos clarísimas en los pies de Juan Ferreyra, que a las espaldas de Piaggio encontró espacios y primero remató fuerte afuera por el primer palo y enseguida recibió de Gonzalo Rodríguez y remató al arco, pero apareció justo Ronconi para mandársela al corner.

En el complemento Juventud fue a buscar, con más guapeza que juego pero logrando poner a Gimnasia contra su área. Con ese desorden tuvo el empate en un centro que bajo Zadel y punteó Vivas, pero la pelota dio en el palo de Crusat que apenas miraba.

De contragolpe, el Lobo también tuvo el segundo, tras una gran réplica que manejó Leguizamón, abrió para Ferreyra que definió bien cruzando el balón al segundo palo, pero la pelota dio en el poste derecho de De León, que solamente miraba.

A los 19, de tanto empujar, Juventud tuvo un penal a favor por mano de Benítez. Pese a no ser el encargado para patearlo, el larroquense Sacha Vela se hizo cargo del penal, anunciando mucho el remate de derecha que tapó Crusat casi sin esfuerzo, dejando pasar una chance inmejorable para igualar el partido.

Juventud siguió empujando, Larrea por derecha mostró cosas interesantes y generó algunos espacios. A los 36, de un desborde de Larrea, bajaron la pelota y Zadel metió un zurdazo fuerte que el lateral López sacó al corner en la línea, cuando Crusat no tenía nada que hacer.

Con Juventud jugado en ofensiva, Gimnasia a los 42 metió un gran contragolpe para liquidar el partido. De un centro que cayó en el área del Lobo, los visitantes salieron rápido, Leguizamón cambió de lado para el ingreso de Nicolás Musico, quien definió cruzando la pelota sobre la salida de De León para sellar el triunfo de los de Acosta.

Ganó bien Gimnasia, fue eficaz cuando tuvo que convertir y después supo manejar el partido, con la experiencia de Gonzalo Rodríguez y Leguizamón y la solvencia de Bernay y Crusat en el fondo. Juventud tiene mucho para mejorar, deberá encontrar su idea de juego, más allá que el coraje y el empuje de algunos jugadores resulta interesante.

FICHA

Juventud Unida 0

L. De León

E. Ronconi

J. Sánchez

D. Zadel

R. Piaggio

L. Larrea

I. Schell Grané

C. Escalante

B. Aquino

L. Fernández

S. Vivas

DT: Javier Osella

Gimnasia CdU 2

E. Crusat

L. López

R. Bernay

J. Benítez

E. Griego

C. Fornillo

M. Rodríguez

G. Rodríguez

J. Ferreyra

L. Leguizamón

D. Perassi

DT: Norberto Acosta

Cancha: Juventud Unida – Goles: 11’ PT R. Bernat (GyE); 42’ ST N. Musico (GyE) – Cambios: S. Vela x J. Sánchez, G. Rodríguez Rojas x B. Aquino, G. Villalba x C. Escalante (JU); P. Vercellino x G. Rodríguez, N. Musico x J. Ferreyra, S. Umpiérrez x C. Fornillo (GyE).

Resultados

Juventud Unida 0 – Gimnasia CdU 2 (Bernay, Musico)

DEPRO 1 (Álvez) – Sp. Las Parejas 1 (Bochietti)

Douglas Haig 1 (Pezzi) – Atlético Paraná 1 (Chitero)

Unión Sunchales 1 (Aguirre) – Camioneros 0

Libre: Def. de Belgrano VR

Posiciones

Unión Sunchales 6

Gimnasia CdU 4

DEPRO 4

Douglas Haig 2

Atlético Paraná 1

Juventud Unida 1

Camioneros 1

Sp. Las Parejas 1

Def. de Belgrano 0

Próxima Fecha (Miércoles)

16.00 Camioneros – DEPRO

20.45 Atlético Paraná – Juventud Unida

21.00 Sp. Las Parejas – Def. de Belgrano

21.15 Gimnasia CdU – Unión Sunchales

Libre: Douglas Haig