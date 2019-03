Juventud perdió con Douglas y se complicó con el descenso

El Decano cayó 2 a 0 ante Douglas en Pergamino mostrando otra vez una pobre imagen y complicó del todo su permanencia en la categoría a tres fechas del final. Cristian Duma y Juan Zaninovich marcaron los goles de Douglas.

En el arranque del partido, Juventud le cedió la pelota y el terreno a Douglas, parándose para jugar de contra, intentando aprovechar la velocidad de Lonardi y Alza por los costados. El rival, por su parte, manejó la pelota con criterio y apostó a romper la defensa visitante con la individualidad de Arismendi por la izquierda.

A los 10 minutos todo lo planificado por Juventud quedó en la nada, porque Abello rechazó mal y habilitó a Arismendi, que llegó al fondo y metió un centro que encontró la mano de Trejo y el árbitro no dudo en marcar penal. Duma se hizo cargo de la ejecución, le pegó fuerte al medio ante un Horst que eligió su izquierda, y decretó la apertura del marcador.

El Decano salió algunos metros más adelante. Modificó el esquema de 4-5-1 a 4-4-2 para tener mayor presencia ofensiva, pero careció de ideas para unir las líneas y abusó del pelotazo en búsqueda de sus puntas. Lo mejor de Juventud, en la primera parte, pasó por los avances de Abraham por la izquierda, quién con mucho criterio mandó un centro que Suárez no pudo dominar en el centro del área.

El dueño de casa manejó el encuentro a su antojo. Cómodo con el resultado y ante un rival que no oponía resistencia al movimiento del balón, Douglas sostuvo la tenencia haciendo correr el reloj pero sin tener la profundidad suficiente como para estirar la ventaja. Situación que tuvo antes del cierre del primer tiempo con un pase filtrado de Mazza para Arismendi que parecía quedar corto, pero un mal cierre de Ronconi que se llevó la pelota por delante, le permitió al punta rematar cruzado y encontrar una buena respuesta de Horst con sus piernas.

En el complemento, Juventud se paró en terreno rival, mostrando un cambio de actitud para enfrentar la segunda parte del encuentro. Pero a los pocos minutos, Alfaro llegó tarde a disputar la pelota en la puerta del área rival, le entró fuerte a un jugador de Douglas y se fue expulsado cuando apenas iban 5 minutos.

Sin embargo, después de unos minutos de incertidumbre Juventud se acomodó con 10 hombres y empezó a generar peligro con las subidas de Suárez por derecha. Primero el volante se sacó dos hombres de encima y sacó un remate que se fue por encima del travesaño. Y en la siguiente metió un pase preciso para la corrida de Lonardi, que metió el centro atrás pero Villalba no pudo darle a la pelota y la defensa la rechazo antes del ingreso de Alza.

Juventud siguió yendo al ataque, a pesar de dejar espacios atrás. A los 19′ generó la más clara con un pase de Suárez para Lonardi, pero el punta se apuró a rematar y Barucco le desvío el envío en el primer palo, cuando Villalba esperaba en el área chica para empujarla al gol.

Pero en el mejor momento de Juventud llegó la segunda expulsión. Suárez cometió una infracción que fue sancionada con amarilla, y Ronconi, en la protesta, se fue de boca con el árbitro del partido que le mostró la segunda amarilla y la posterior expulsión. Por lo que Juventud se quedó con 9 jugadores a los 30 minutos del complemento.

Douglas manejó la pelota con su criterio, abriendo la cancha y aprovechando los espacios que dejaba su rival. A los 32′ Senegalles llegó al fondo y mandó un centro preciso para que, por atrás de todo, llegue Zaninovich y fusile a Horst para liquidar la historia.

Lo que restó de partido fue sólo un monólogo del dueño de casa, que no marcó más goles porque no tuvo la precisión necesaria. Ante un Juventud que volvió a decepcionar en un partido fundamental y deberá ganarle obligadamente a Depro para zafar del último puesto de la zona.

Síntesis

Douglas Haig (2): R. Barucco; E. Santangelo, M. Pucheta, B. Flores, D. Senegalles; D. Bastianini, L. Mellado; E. López, P. Mazza, Y. Arismendi; C. Duma. DT: Sergio Arias.

Juventud Unida (0): C. Horst; E. Ronconi, N. Trejo, D. Abello, I. Abraham; F. Lonardi, N. Suárez, J. Sánchez, J. Alfaro, P. Alza; G. Villalba. DT: Salas-Lenciza.

Cancha: Miguel Morales de Pergamino – Goles: 10′ Cristian Duma -p- (DH); 77′ Juan Zaninovich (DH) – Expulsados: 50′ Juan Alfaro (JU); 74′ Emiliano Ronconi (JU) – Árbitro: Cesar Ceballo (Córdoba).