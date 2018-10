Juventud pudo cortar la racha y le ganó con claridad a DEPRO

El Decano sumó su primera victoria del torneo, venciendo con autoridad a DEPRO 2 a 0 con goles de Rubén Piaggio y Franco Lonardi, uno en cada tiempo. La victoria fue clara, el equipo de Salas y Lenciza fue superior y pudo terminar festejando luego de un par de decepciones.

Una tarde Juventud cortó la mala racha. Luego de varias decepciones, inclusive de haber perdido partidos que no mereció, el Decano logró su primer triunfo del torneo superando 2 a 0 a DEPRO con una sólida labor y acertando las jugadas que tuvo para marcar.

El partido no tuvo un buen comienzo, los dos se prestaron la pelota y abusaron del pelotazo. DEPRO se plantó con cuatro volantes para pelear y buscar la tenencia del balón, mientras que Juventud con Sánchez y Aquino recuperando en el medio, buscó abrir la cancha con las subidas de Lonardi por derecha y Piaggio por la otra banda.

Juventud se fue haciendo con la pelota y empezó a llegar, a los 17 con un tiro libre de Leandro Fernández que pasó por arriba y dos minutos después, el mismo delantero recibió y probó desde 25 metros los reflejos de un seguro Catriel Orcellet, que atrapó el balón sin dar rebote.

La más clara del Decano fue pasando los 23 minutos, luego de una pelota que derivó en Lonardi desprendido por derecha, el volante mandó un centro que no conectó nadie por el medio y por detrás de todos entró Rubén Piaggio que metió un buscapié que encontró adelantado a Villalba, ya cuando el equipo de Salas y Lenciza merecía algo más.



La respuesta de DEPRO llegó a los 26 con un estupendo remate de Kevin Meyer de derecha, que encontró una sensacional respuesta de Lucas De León, que voló para sacarla al corner cuando estaba la apertura para los de Pronunciamiento.

Hasta que de tanto ir, Juventud llegó a la apertura. Fue a los 29 minutos luego de un pelotazo que buscó a Villalba, el 9 ganó por picardía ante los lentos centrales de DEPRO, entró al área y le pegó fuerte al arco, pero le terminó saliendo un pase para la entrada solitaria de Rubén Piaggio, que la empujó al gol y desató el festejo en La Vía.

Al equipo de Hernán Orcellet le costó salir del asedio, el gol de Juventud le significó un golpe anímico del que tardo cinco minutos en reaccionar. Volvió a llegar con una jugada fortuita, donde un remate de Reyes fue trabado por Piaggio y la pelota hizo una rara parábola antes de salir al corner cerca del ángulo de De León que controlaba. A los 39 los visitantes tuvieron el empate, tras un corner que no sacó el fondo de Juventud, la pelota le quedó a Enzo Noir en el punto penal pero el experimentado delantero le erró al arco con todo el fondo de Juventud mirando e implorando.

Sobre el final de nuevo Juventud llegó con peligro, primero con una entrada profunda de Franco Lonardi, que fue tocado entrando al área pero el árbitro Cid dejó seguir y enseguida ser juntaron Lonardi con Fernández y Piaggio, quien definió con un buen zurdazo que pasó por arriba del travesaño,

En la apertura del segundo tiempo Juventud tuvo dos clarísimas para liquidarlo, primero con un centro bárbaro de Piaggio que anticipó Zadel y la pelota se fue por arriba y enseguida, Villalba ganó por izquierda, mandó el centro que dejó pasar Fernández para la entrada solitaria de Lonardi, que remató cruzado afuera con todo el arco para él.

En la jugada siguiente, el defensor D’Angelo cayó apareado con Guillermo Villalba, el árbitro Alejo Cid fue a la jugada y le sacó tarjeta roja al delantero de Juventud, seguramente por una agresión que no se apreció, Enseguida, ya cuando D’Angelo había vuelto a la cancha, el defensor visitante volteó a Fernández y el árbitro le sacó la segunda amarilla, quedando los dos con diez cuando apenas se habían jugado 10 minutos del complemento.

Cuando quedaron los dos con diez, el partido no cambió demasiado. Salas y Lenciza mandaron a cancha a Escalante por Fernández, corriendo a Lonardi de delantero, mientras que DEPRO sumó a Reyes Brucchi por Meyer en el medio. Avisaron los de Pronunciamiento con un remate mordido de Blanc que controló De León cuando atropellaba Noir.

El partido cayó en un pozo, Juventud se retrasó unos metros y cedió la iniciativa a DEPRO, pero los visitantes tuvieron pocas ideas y casi que no complicaron a De León. Hasta que a los 33 Juventud liquidó el partido con una delicia de Franco Lonardi, El delantero recibió por izquierda, encaró y le hizo un nudo a su marcador, encaró hacia el área y definió con un puntazo cruzado para poner el segundo que dio tranquilidad.

Los minutos finales no trajeron problemas para Juventud, que tuvo un enorme partido de Zadel y Trejo en la zaga, además del despliegue de Ronconi y Sánchez y un partido enorme de Lonardi, que además del gol, aportó sacrificio y fue un verdadero peligro para el fondo de DEPRO, que mostró poco y no se llevó nada desde La Vía.



FICHA

Juventud Unida 2

L. De León

E. Ronconi

N. Trejo

D. Zadel

D. Abello

F. Lonardi

J. Sánchez

B. Aquino

R. Piaggio

L. Fernández

G. Villalba

DT: Salas – Lenciza

DEPRO 0

C. Orcellet

B. Valenzuela

M. Alvez

P. D’Ángelo

M. Villagrán

F. Orode

A. Risso

G. Blanc

N. Reyes

K. Meyer

E Noir

DT: Hernán Orcellet

Cancha: Juventud Unida – Goles: 29’ PT R. Piaggio, 33’ ST F. Lonardi (JU) – Cambios: C. Escalante x L. Fernández, N. Suárez x R. Piaggio, I. Schell Grané x B. Aquino (JU), B. Reyes Brucchi x K. Meyer, T. D’Angelo x F. Orode, R. Acosta x N. Reyes (DP) – Exp.: G. Villalba (JU), P. D’Angelo (DP)

RESULTADOS

Juventud Unida 2 (R. Piaggio, F. Lonardi) – DEPRO 0

Atlético Paraná 0 – Sp. Las Parejas 0

Gimnasia CdU 1 (L. Leguizamón) – Camioneros 0

Douglas Haig 2 (P. Mazza, C. Girard) – Def. de Belgrano 2 (M. Coronel, J. Cartechini)

Libre: Unión de Sunchales

POSICIONES

Gimnasia CdU 14

Unión de Sunchales 13

Douglas Haig 8

Def. de Belgrano 8

Sp. Las Parejas 7

DEPRO 7

Juventud Unida 5

Camioneros 4

Atlético Paraná 4

PRÓXIMA FECHA

Domingo

16.00 DEPRO – Unión de Sunchales

16.00 Camioneros – Atlético Paraná

16.30 Sp. Las Parejas – Douglas Haig

19.30 Def. de Belgrano – Juventud Unida

Libre: Gimnasia CdU