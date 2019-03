Juventud sigue sin levantar cabeza, perdió en casa y depende de un milagro

El Decano necesitaba ganar, pero volvió a jugar muy mal, perdió 4 a 1 y quedó sumamente comprometido por la permanencia. El equipo cometió errores gravísimos, regaló tres de los cuatro goles y sigue con la soga al cuello.

Juventud salió decidido a tomar el control del partido. En la primera Larrea peleó contra dos y obligó al arquero Catriel Orcellet a salir para controlar la pelota, mientras que sobre los 3 minutos, se juntaron Fiorotto y Piaggio por izquierda, el volante llegó al fondo y mandó un centro bajo para Lonardi, pero el arquero de DEPRO se terminó adelantando para quedarse con la pelota.

Sin embargo, cuando DEPRO no había hecho nada en el partido, a los 10 minutos se puso arriba con un golazo de Gastón Blanc. El volante agarró de primera una pelota que peinó Delasoie, le dio desde 35 metros y la clavó en un ángulo de De León, para poner adelante a los visitantes en la primera llegada a fondo, cuando Juventud era el que había propuesto algo en el partido.

El gol fue un golpe para Juventud, que tardó un rato largo en reaccionar. Tuvo la pelota pero no inquietó a la defensa de DEPRO, que se resguardó contra su área y buscó no pasar sobresaltos ante un rival que inquietó realmente poco.

Y si algo faltaba para complicarle del todo la noche a Juventud, a los 24 Gastón Blanc recibió un lateral por derecha, se dio vuelta y metió un centro suave de zurda, De león se vio sorprendido, reaccionó tarde y no pudo hacer nada para evitar la segunda caída de su arco., comparado con los partidos anteriores.

Si el primer gol fue un baldazo de agua helada para Juventud, el segundo fue un mazazo en medio del alma. El equipo perdió todo tipo de reacción, se tornó sumamente previsible y recién avisó a los 29 con un zurdazo débil de Larrea que controló Orcellet. Después nada, más de lo mismo.

A los 31, Abello perdió la pelota, Blanc se la robó y encaró hacia el área, metió un derechazo que De León no controló, dejó un rebote corto y Emiliano Delasoie aprovechó para empujarla y colocar el tercero ante el estupor de todos en La Vía.

Juventud deambuló en la cancha, no tuvo ideas, cada pelota pesaba una tonelada y recién cerca de los 40 tuvo una chance realmente clara, con un centro de Abello que Larrea definió por arriba apareado por un defensor. El resto nada, una apatía demasiado grande para un equipo que se jugaba mucho.

En el segundo tiempo Juventud salió con Alza en cancha y en un rato, el rubio volante justificó su presencia, corriendo, metiendo y contagiando a sus compañeros. A los 10 llegó el descuento, tras un centro que mandó Lonardi, Fiorotto se anticipó a los defensores y achicó las cifras, en un empujón más anímico que futbolístico, pero que Juventud necesitaba.

El gol entonó a Juventud, que enseguida tuvo una chance en los pies de Lonardi, que por derecha probó y la pelota pasó cerca del palo izquierdo de Orcellet y dos minutos más tarde, Larrea fue por derecha, Mandó un centro para Fiorotto, que cayó dentro del área apareado por Valente, todos pidieron penal que no pareció existir, aunque el árbitro Bejas, desde muy lejos, optó por dejar seguir,

El partido se planteó con Juventud buscando y DEPRO contragolpeando. Sin profundidad, pero al menos con otra actitud en relación al primer tiempo, el Decano fue a buscar, con un buen ingreso de Fernández, que luego de muchos partidos volvió a pisar cancha y también justificó su presencia en el equipo. De una buena jugada de Fernández por derecha, el delantero mandó un centro para Pariani, que cayó volteado por Álvez, pero el árbitro de nuevo lejos de la jugada, no cobró ante la tibia protesta de Juventud.

Jugado Juventud en ataque, a los 32 DEPRO se perdió el cuarto tras una corrida de Acosta, que ganó en velocidad, eliminó al arquero y con el arco libre la tiró increíblemente afuera.

Si algo le faltaba a Juventud ara completar una noche olvidable, Nicolás Trejo se hizo expulsar por un codazo y el equipo terminó con 10, empujando sin juego y chocando contra una defensa firme y que de arriba no perdió nunca. En el final, en una contra de DEPRO, Acosta exigió a De León, Piaggio increíblemente le regaló la pelota dentro del área a Meyer que marcó el cuarto.

La única noticia medianamente interesante fue la derrota de Atlético Paraná, que de local cayó ante Douglas Haig 2 a 1 y quedó más comprometido que Juventud. De todos modos, el Decano da la sensación que le costará enormemente poder sumar un buen resultado, es un equipo devastado, con el alma por el suelo y sin líderes que ofrezcan respuestas dentro de la cancha, no solamente en lo futbolístico, también en lo anímico.

Juventud depende de un milagro. El lunes tratará de sumar ante Sportivo Las Parejas, en una parada que asoma sumamente compleja. Y en la última fecha quedará libre mirando los resultados de los demás. Demasiado pedir para un equipo que ha dado tan poco.

FICHA

Juventud Unida 1

L. De León

N. Suárez

N. Trejo

D. Zadel

D. Abello

L. Larrea

J. Sánchez

G. Rodríguez Rojas

R. Piaggio

F. Lonardi

E. Fiorotto

DT: Miguel Fullana

DEPRO 4

C. Orcellet

Y. Gurnel

M. Álvez

I. Valente

B. Valenzuela

G. Blacn

A. Risso

J. Ardetti

J. Laureiro

E. Delasoie

R. Acosta

DT: Hernán Orcellet

Cancha: Juventud Unida – Goles: 10’ G. Blanc (DP), 24’ G. Blanc (DP), 31’ E. Delasoie (DP); 55’ E. Fiorotto (JU); 87’ K. Meyer (DP) – Cambios: P. Alza x G. Rodríguez Rojas, D. Pariani x E. Fiorotto, L. Fernández x D. Abello (JU); K. Meyer x E. Delasoie, N. Valenzuela x G. Blanc, S. Aguirre x R. Acosta (DP) – Árbitro: Nelson Bejas (Tucumán) – Exp.: N. Trejo (JU)