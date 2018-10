Juventud sumó un buen punto en su visita a Villa Ramallo

El Decano empezó ganando en el amanecer del partido, luego de lo empataron pero mantuvo la firmeza atrás y tuvo buenas posibilidades para poder ganarlo. El punto es importante y el domingo que viene tratará de volver a ganar en casa para cerrar la primera rueda.

Juventud volvió a sumar de visitante, esta vez igualando 1 a 1 ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, en un partido cambiante, que encontró tempranamente al Decano arriba en el marcador, aunque luego los locales consiguieron la igualdad y merecieron un poco más. Sin embargo, Juventud no modificó su actitud en el complemento, tuvo buenas posibilidades para convertir y terminó sumando un punto valioso ante un rival de cuidado.

Casi no se habían acomodado cuando Juventud se puso en ventaja, fue luego de una pelota que manejaron por derecha Lonardi con Escalante, la pelota derivó en Leandro Fernández que definió fuerte, cruzando la pelota sobre la salida del arquero Olivera, para colocar tempraneramente a Juventud arriba en el marcador.

Defensores de Belgrano se adelantó en el campo, sin desesperarse, pero polarizando el control de la pelota y abriendo la cancha para las subidas del lateral Ruben y de los volantes Borean y Fernández. Avisó con un par de jugadas que no logró conectar a Franco Olego dentro del área, pero cuando dejó espacios atrás, Juventud se las ingenió para replicarle con la velocidad de Lonardi y las subidas de Escalante y Piaggio.

Hasta que a los 32 llegó la igualdad para los locales, luego de un corner que mandó al área Fernández, nadie la pudo rechazar y en la segunda jugada entró Joaquín Borean para tocar corto y establecer la igualdad, que se ajustaba un poco más a lo que había sido el partido.

Juventud trató de aguantar los minutos finales de la primera parte, sabiendo que su rival mantendría la iniciativa. La firmeza de Zadel y Trejo en el fondo, más e aplomo de Aquino junto a Juan Sánchez en el medio fueron puntos altos en el rendimiento de Juventud, que no pasó demasiados sobresaltos pese a la insistencia de Defensores en poder llegar al arco de Lucas De León.

En el complemento, Defensores volvió a tener el control de la pelota, buscó abrir la cancha sin abusar de los pelotazos, pero chocó contra una firme defensa de Juventud, que sin replegarse mostró solidez atrás, dejando los caminos abiertos para las réplicas con la explosividad de Piaggio y Lonardi como principales armas para contragolpear.

Lo tuvo Franco Olego tras una buena escalada del lateral Martínez, más tarde el que avisó fue Javier Fernández que probó los buenos reflejos de De León. Del otro lado, Juventud se aproximó con una buena corrida de Lonardi, que derivó en un tiro libre que Fernández mandó cerca de un palo.

El partido ganó en intensidad, primero Olego metió un buen cabezazo tras centro de Martínez que encontró seguridad en las manos del arquero de Juventud, que por arriba empezó a sorprender al equipo local. Primero hubo un centro de Piaggio que Zadel conectó en forma imperfecta apareado por Scolari y en otro corner que mandó Juventud al área, de nuevo Zadel ganó en lo alto pero cabeceó al medio y la terminó controlando Olivera. Más tarde el que lo tuvo para definir fue Aquino dentro del área, pero remató en forma imperfecta cuando todos esperaban el segundo del equipo de Salas y Lenciza.



Ya con Diego Pariani en cancha, el Decano le quitó la pelota a su rival y en un centro que mandó Piaggio desde la izquierda, Pariani la bajó al medio cuando tenía tiempo para poder definir. Sobre el final, Defensores presionó y un remate de Franco Coronel encontró una soberbia respuesta de De León, que ahogó el grito de los locales mandando la pelota al corner.

En el final, los locales presionaron sin demasiada insistencia, Juventud se cerró bien y terminó sumando un punto de mucho valor, porque se logró de visitante ante un rival de extremo cuidado y porque el equipo no fue superado, sino que supo cómo jugar el partido y volvió a mostrar aspectos destacados.

FICHA

Def. de Belgrano 1

Brian Olivera

Hernán Ruben

Jorge Scolari

Leonardo Mignaco

Enzo Martínez

Emiliano Franco Pola

Juan Cruz Cartechini

Walter Serrano

Javier Fernández

Joaquín Borean

Franco Olego

DT: Héctor Storti.

Juventud Unida 1

Lucas De León

Emiliano Ronconi

Nicolás Trejo

Damián Zadel

Daniel Abello

Claudio Escalante

Juan Sánchez

Braian Aquino

Rubén Piaggio

Leandro Fernández

Franco Lonardi

DT: Salas – Lenciza

Cancha: Salomón Boeseldin – Goles: 5’ L. Fernández (JU); 32’ J. Borean (DB) – Cambios: F. Coronel x E. Franco Pola (DB), S. Vivas x C. Escalante, D. Pariani x L. Fernández, I. Shell Grané x B. Aquino (JU). – Árbitro: Carlos Córdoba (Santa Fe)

RESULTADOS

DEPRO 3 – Unión Sunchales 3

Camioneros 0 – Atlético Paraná 0

Def. de Belgrano 1 – Juventud Unida 1

Hoy: Sp. Las Parejas – Douglas Haig

Libre: Gimnasia CdU

POSICIONES

Gimnasia CdU 14

Unión Sunchales 14

Def. de Belgrano 9

Douglas Haig (x) 8

DEPRO 8

Sp. Las Parejas (x) 7

Juventud Unida 6

Camioneros 5

Atlético Paraná 5

(x) Juegan hoy

PRÓXIMA FECHA

Juventud Unida – Sp. Las Parejas

Atlético Paraná – Gimnasia CdU

Unión Sunchales – Def. de Belgrano

Douglas Haig – Camioneros

Libre: DEPRO