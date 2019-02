Juventud supo reaccionar y sumó un punto ante Atlético Paraná

El Decano arrancó perdiendo, pero logró la igualdad con un golazo de Pablo Alza apenas iniciado el segundo tiempo. El viernes que viene jugará de local ante Douglas buscando revalidad el punto de ayer.

Juventud arrancó sumando la Reválida, igualando 1 a 1 ante Atlético Paraná en un partido parejo, que lo encontró en desventaja con un buen gol de Ekkert en el cierre de la primera mitad, pero un golazo de Pablo Alza en el amanecer del segundo tiempo, le otorgó el empate a Juventud, que luego tuvo chance para ganarlo, aunque también pasó algunos sofocones.

Primer aviso de Atlético, apenas a los 2 minutos de partido, con el primero de los muchos desbordes de Alexis Ekket por izquierda, el 10 mandó un centro que le quedó a Sanabria que exigió a De León que dio rebote, entró Faust y volvió a aparecer el arquero del Juve para quedarse con el balón.

Juventud creció cuando tuvo la pelota, desde los pies de Rodríguez Rojas y Shell Grané, el Decano ganó en juego y por los costados pudo lastimar, especialmente cuando se juntaron por izquierda Piaggio y Franco Lonardi, empezando a mostrar algunos huecos la defensa del local.

De todos modos, Juventud no tuvo continuidad en el control de la pelota, tiró un par de pelotazos para que Exequiel Fiorotto se gane sus propios espacios, generando algunas faltas cerca del área que no fueron bien aprovechadas, a excepción de un buen centro que mandó Piaggio cerca de los 28, para que Damián Zadel conecte por detrás de todos y el balón se fue afuera.

Atlético por izquierda encontró la forma para desnivelar, con la velocidad de Ekkert, que le generó problemas a Suárez y Alza, aunque el volante no tuvo compañía para poder desnivelar, especialmente porque Taborda y Faust estuvieron bien controlados por los centrales de Juventud.

Sin embargo cuando parecía que Juventud emparejaba el trámite, a los 41 Atlético armó un jugadón por derecha, Rueda se mandó al ataque, combinó con Taborda que le devolvió un gran pase al volante, quien lanzado en velocidad tocó al medio para la entrada de Ekkert, que la empujó la arco vacío para poner arriba a los locales, casi cuando se moría la primera mitad.

En el segundo tiempo Juventud salió decidido a equilibrar el trámite y a los 4 minutos llegó al empate, luego de una subida de Piaggio por izquierda, la pelota derivó del otro lado en los pies de Pablo Alza, quien le dio con zurda y clavó la pelota en el ángulo del arquero Correa, quien nada pudo hacer para evitar el empate de Juventud.

El gol entonó al Decano, que se paró mejor en la cancha, con rodríguez Rojas afianzado en el medio y Lonardi desnivelando por velocidad y jerarquía sobre los defensores locales, que empezaron a tener muchos problemas para controlar al delantero de Juventud. A los 10 de nuevo llegó el equipo de Salas y Lenciza con una pelota que manejó Lonardi, combinó con Piaggio que buscó darle a colocar, pero el arquero Correa esta vez estuvo seguro para quedarse con el balón.

Atlético recién volvió a responder a los 18, tras una jugada que peleó Sanabria en ofensiva, cuando parecía que el fondo de Juventud sacaba el balón, apareció el recientemente ingresado Mansilla mandando un centro bajo que de taco conectó Taborda, pero la pelota dio en Trejo para perderse en el corner.

El partido se hizo entretenido, los dos fueron a buscar el desnivel y Atlético sobre los 24 merodeó el segundo gol, tras un centro venenoso que mandó Mansilla, en el camino la peinó contra su arco Fiorotto y el balón se fue al lado del palo derecho de De León.

Juventud volvió a apostar a afianzarse en defensa y buscar responder en ofensiva. En la primera que tocó Leandro Larrea llegó por el segundo palo a definir un buen pase de Franco Lonardi, pero apareció el capitán Lencioni para mandarle la pelota al corner.

Pasando la media hora del segundo tiempo fue Atlético el que tuvo las mejores situaciones para ganarlo, especialmente con la velocidad de Ekkert a las espaldas de Suárez. El volante ganó tras un pase de Spinelli y metió un fuerte remate que pasó cerca del arco de De León.

En los minutos finales Juventud se la jugó con Sacha Vela y Pariani en cancha para tratar de ganarlo. Tuvo chances, primero con una corrida de Vela que ganó en velocidad y cambió de frente buscando a Piaggio pero se pasó de largo con el pase. A los 43, Piaggio puso un buen centro en el área, Trejo la metió al medio para la entrada de Diego Pariani, que de cabeza no logró darle potencia y el arquero Correa se terminó quedando con la pelota.

El empate es un buen resultado para Juventud, que sigue sumando fuera de su cancha. El viernes ante Douglas, el Decano irá por un triunfo que le permita saltar al primer lugar de la tabla de la Reválida, además de aumentar la diferencia sobre sus rivales en la pelea por la permanencia.

FICHA

Atlético Paraná 1

S. Correa

L. Sanabria

S. Furios

B. Negro

M. Mauri

L. Rueda

P. Lencioni

T. Spinelli

A. Ekkert

R. Faust

C. Taborda

DT: Ricardo Pancaldo

Juventud Unida 1

L. De León

N. Suárez

N. Trejo

D. Zadel

I. Abraham

P. Alza

I. Shell Grané

G. Rodríguez Rojas

R. Piaggio

F. Lonardi

E. Fiorotto

DT: Salas – Lenciza

Cancha: Pedro Muttio – Goles: 41’ PT Alexis Ekkert (AP); 4’ ST Pablo Alza (JU) – Cambios: L. Mansilla x M. Rueda, S. Chitero x R. Faust (AP); L. Larrea x P. Alza, S. Vela x F. Lonardi, D. Pariani x E. Fiorotto (JU) – Árbitro: Carlos Boxler (Casilda).

EL DATO

En el otro partido por la Reválida de la Zona 2, Douglas Haig derrotó a Sportivo Las Parejas 3 a 1, con goles de Cristian Dumma, Agustín Pezzi y Juan Zaninovich, descontando Brian Meza para Sportivo, quednado libre DEPRO.

La próxima fecha se jugará entre viernes y sábado con los siguientes partidos: Juventud Unida – Douglas Haig; Sportivo Las Parejas – DEPRO. Libre: Atlético Paraná.