Juventud Urdinarrain y Central Larroque, a semifinales de la Copa

En el inicio de los cuartos de final de la Copa Gualeguaychú, Juventud Urdinarrain se aseguró un lugar en las semifinales al derrotar en un atractivo juego a Sarmiento 2 a 1, mientras que Central Larroque pasó con mucho esfuerzo a Defensores al derrotarlo 1 a 0.

El partido entre Sarmiento y Juventud Urdinarrain tuvo ritmo y los dos buscaron el arco de enfrente. Tambien hubo polémicas y protestas, por un lado, Sarmiento reclamó como penal una falta del arquero Gauna sobre la arremetida de Alvarez, mientras que del otro lado, hubo una clara mano del zaguero Kroh tras un centro de Fiorotto, que el árbitro Aldaz no sancionó desde muy lejos y tampoco advirtió el línea Pralong que estaba mejor ubicado.

A los 45, Sarmiento tuvo un tiro libre por derecha, el centro cerrado de Luciano Izaurralde no fue tocado por nadie en el camino y la pelota sorprendió a Gauna que miraba la entrada de Marín, marcando la apertura del marcador pese a las protestas de todo Juventud.

Ni bien empezó el complemento lo empató Juventud. Primero lo tuvo con un remate de Cachete Pereyra que el arquero Avilés mandó al corner. De ese centro que metió Monge, la pelota se le escapó al golero de la Tromba y en el rebote entró el zaguero Juan Segovia para empujarla y poner las cosas iguales.

Con el partido igualado, Sarmiento tuvo tres chances clarisimas para aumentar, primero con un remate de Bassini que Gauna mandó al corner, más tarde la Tromba llegó por derecha con Clariá, quien mandó un centro que se fue cerrando y pegó en el travesaño sin que el arquero pueda intervenir y en la restante, una combinación entre Soria y Clariá por derecha terminó con un centro fuerte que no conectó Renzo Izaurralde entrando por el medio del área.

El Liebrero esperó su chance y lo ganó con pelota parada. Se jugaban 40 minutos cuando Víctor Fiorotto ganó un tiro libre por derecha, Erramundegui mandó un centro cerrado al medio del área por donde atropelló Segovia para tocar corto y vencer al arquero Avilés, poniendo la ventaja para los de Villanueva, que pegaron justo y se metieron en semifinales.

En el segundo partido, tras un muy buen primer tiempo y un complemento algo más chato en cuanto a emociones, Central Larroque dejó en el camino a un duro Defensores del Oeste venciéndolo 1 a 0 con un tanto del volante Ivo Benedetti a los 32 del primer tiempo. El Rojo larroquense dirigido por Matías Marchesini terminó justificando la diferencia, aunque también pasó algunos sobresaltos ante un rival complicado como Defensores, que buscó la igualdad en el complemento pero se fue con las manos vacías.

Esta noche se completarán los clasificados a semifinales con dos partidos. A las 20.30 se medirán Juventud Unida ante Deportivo Urdinarrain, mientras que a segunda hora, La Vencedora y Unión del Suburbio cerrarán la programación en el Estadio Municipal.