Juventud va por puntos muy importantes visitando a DEPRO

Desde las 21 en Pronunciamiento, el Decano irá por su primer triunfo en la Reválida para seguir bien perfilado, tanto en la pelea por la clasificación como en la tabla de la Reválida.

Luego de haber sumado dos empates en las primeras fechas de la Reválida, Juventud buscará ante DEPRO de visitante sumar su primera victoria para afianzarse en la pelea de los puestos de arriba y, a su vez, ampliar la diferencia en la pelea por la permanencia.

Dejó un sabor agridulce el empate del viernes frente a Douglas, porque el equipo mereció ganar el partido, generó las chances más claras, pero pagó caro un error defensivo y de Lucas De León en el gol de los visitantes y por otro lado, no ligó nada en el penal que pateó bien De León engañando al arquero, pero la pelota dio en el palo y en el rebote tampoco tuvo fortuna Piaggio que cabeceó al lugar donde estaba el arquero Barucco.

Más allá de merecimientos, el equipo tuvo dos caras, porque no jugó bien en la primera mitad, se vio superado por su rival y recién en el complemento, mostró enjundia para ir a buscar el resultado, inclusive jugando con uno más, aunque lamentó el gol en contra que lo obligó a buscar la igualdad.

Para el choque de esta noche el cuerpo técnico planteará un equipo con varias modificaciones en relación al partido del viernes, especialmente en la mitad de la cancha, donde solamente Rubén Piaggio seguirá en el equipo titular. Volverán Claudio Escalante de volante por derecha, en tanto que en el doble volante central aparecerán Juan Sánchez junto a Ignacio Shell Grané, mientras que en ofensiva jugarán Franco Lonardi con Diego Pariani.

Del lado de DEPRO, viene de perder en su arranque en la Reválida, cayendo de visitante ante Sportivo Las Parejas, situación que colocó al equipo de Hernán Orcellet en una posición expectante, necesitado de sumar para no comprometerse en la permanencia.

El entrenador no confirmó el equipo para la noche de hoy, aunque se especula que podría repetir el equipo que arrancó jugando el pasado viernes.

FICHA

DEPRO

Catriel Orcellet

Jair Gurnel

Nahuel Valenzuela

Iván Valente

Maxi Villagrán

Gastón Blanc

Alejandro Risso

Johan Laureiro

Leandro Allende

Ricardo Acosta

Enzo Noir

DT: Hernán Orcellet

Juventud Unida

Lucas De León

Emiliano Ronconi

Nicolás Trejo

Damián Zadel

Daniel Abello

Claudio Escalante

Juan Sánchez

Ignacio Shell Grané

Rubén Piaggio

Franco Lonardi

Diego Pariani

DT: Salas – Lenciza

Cancha: Delio Esteban Cardozo – Hora: 21.00 – Árbitro: Alejo Cid (Pergamino)