Juventud va por un triunfo necesario frente a DEPRO

El Decano quiere cortar su mala racha y sumar por primera vez de a tres en el torneo. Tras la inmerecida derrota del sábado en Sunchales, la dupla técnica Salas – Lenciza repetirá el equipo que comenzó jugando.

Juventud necesita ganar. No hay otra alternativa, si quiere empezar a subir en las posiciones y esperanzarse con poder pelear por uno de los cuatro primeros lugares en las posiciones de la Zona 2.

El Decano ha ligado poco, casi nada, porque si bien ha generado chances y ha colocado jugadores de cara al gol, solamente pudo convertir una vez y fue en un partido que mereció ganar largamente pero lo terminó perdiendo.

El sábado ante Unión de Sunchales, el equipo de Salas y Lenciza no hizo un mal partido, sufrió un gol en contra y tuvo no menos de cuatro o cinco oportunidades para marcar, pero falló en el tiro final, convirtió en figura al arquero de Unión y tampoco tuvo fortuna con los arbitrajes, porque como pasó en cada ante Douglas Haig, no le cobraron un penal demasiado evidente.

El cuerpo técnico quedó conforme con el rendimiento en líneas generales y por eso no hará cambios entre los titulares, habrá que esperar si los suplentes son los mismos que el sábado anterior o ejecutan alguna variante dentro de los relevos. Una de las posibilidades es sumar como suplente al delantero Diego Pariani, que todavía no ha tenido la oportunidad de estar siquiera entre los relevos. Por las características del jugador, Juventud necesita de un centrodelantero de área, lo que seguramente será tomado en cuenta por los entrenadores para poder disponer del santafesino entre los suplentes en la tarde de hoy.

Del lado de DEPRO, el entrenador Hernán Orcellet tampoco tiene dudas y mantendrá los once titulares que igualaron sin goles el sábado ante Douglas Haig, conservando el esquema de cuatro defensores, cuatro volantes y dos delanteros, que serán Emiliano Delasoie por las bandas y el experimentado Enzo Noir como referencia de área.

FICHA

Juventud Unida

Lucas De León

Emiliano Ronconi

Nicolás Trejo

Damián Zadel

Daniel Abello

Franco Lonardi

Juan Sánchez

Braian Aquino

Rubén Piaggio

Leandro Fernández

Guillermo Villalba

DT: Salas – Lenciza

DEPRO

Catriel Orcellet

Yair Gurnel

Patricio Valente

Milton Álvez

Maximiliano Villagrán

Walter Bravo

Juan Carlos Ardetti

Gastón Blanc

Ricardo Acosta

Emiliano Delasoie

Enzo Noir.

DT: Hernán Orcellet

Cancha: Juventud Unida – Árbitro: Alejo Cid (Pergamino) – Hora: 14.15