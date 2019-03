Juventud va por un triunfo que lo mantenga con vida en Las Parejas

El Decano necesita ganar para esperar con otro panorama la última fecha en la que tendrá fecha libre. El equipo llega golpeado, sumido en una enorme crisis de juego y sin respuestas anímicas para afrontar una dura parada. El partido va a las 20 en cancha del Lobo de Las Parejas.

Juventud disputará hoy su último partido en la temporada del Federal A. Golpeado en lo anímico, sin respuestas en lo futbolístico y con un panorama realmente complicado, el equipo de la ciudad buscará casi un milagro, ganarle a Sportivo Las Parejas para poder respirar aliviado, aunque no con la permanencia asegurada, a la espera de quedar libre en la última fecha donde se definirá todo.

La imagen del equipo el jueves frente a Depro fue alarmante. Un equipo que deambuló en la cancha buena parte del juego, que tuvo errores gravísimos y le facilitó tres de los cuatro goles a su rival y que solamente en algunos momentos del segundo tiempo tuvo algo de coraje como para empujar sobre el arco rival. Con jugadores rindiendo muy por debajo del nivel esperado, otros que tuvieron buenos partidos pero a los que la actual situación los ha arrastrado y llevado a bajar su nivel y con una muy preocupante falta de respuestas anímicas, que han convertido a Juventud en un equipo endeble, de mandíbula floja y que ante el primer contratiempo, baja fácilmente los brazos, tal como ocurrió el jueves en su cancha y ante su gente.

El técnico Miguel Fullana tendrá un verdadero dilema a la hora de armar el equipo para jugar hoy, porque cuenta con un plantel muy desanimado y con jugadores que no ofrecen respuestas anímicas, además de otros en bajo rendimiento futbolístico. Será el entrenador quien deberá optar por la experiencia de los más grandes, pese a que muchos de ellos están bajos en el nivel de juego o bien patea el tablero y se la juega con jugadores jóvenes pero que demuestran otra actitud al momento de entrar a cancha.

El jueves ante Depro quedó claro que Pablo Alza, Leandro Fernández y Exequiel Fiorotto deberían ser número puesto en el equipo, más por coraje y ganas que por juego. Estará en las manos de Fullana definir los 11 y que esos jugadores respondan dentro de la cancha.

Enfrente estará Sportivo Las Parejas, que viene de quedar libre y tiene buenas posibilidades para pelear por la clasificación a la siguiente ronda, para lo cual necesita ganarle a Juventud para jugarse en la última fecha la chance de seguir en el torneo. El equipo que conduce Gustavo Raggio no tendría cambios en relación a los once que igualaron sin goles ante Depro hace una semana.

El otro partido de la zona lo jugarán a las 17 Depro ante Atlético Paraná en Pronunciamiento, en un choque que también es importante para Juventud, porque en caso de ganar Depro, el equipo paranaense perderá la categoría sin importar lo que pase con el Decano. De todos modos, para Juventud será solamente una alternativa de salvación la que superaría con el descenso de Atlético, pero tendrá que sumar para evitar el segundo descenso por la tabla general, en la que se toman en cuenta los resultados de las otras zonas.