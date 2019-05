Juzgan a un policía detenido en Gualeguaychú acusado de violar a sus hijas

El juicio se desarrolla en Gualeguay, pero el acusado está alojado con prisión preventiva en la Jefatura de Policía de Gualeguaychú. Le imputan los reiterados abusos con acceso carnal a sus dos hijas cuando eran menores de edad.

Las víctimas actualmente tienen 21 y 22 años; y el imputado es un policía que tuvo su último destino en Nogoyá. Juan Ariel López abusó de ellas y las amenazaba con su arma reglamentaria si abrían la boca.

A una hija la abusó en el baño de la comisaría de Villa Tres de Febrero, en Nogoyá; en un descampado de la ruta camino a Victoria; cerca del cementerio; en un pastizal próximo a una estación de servicios de YPF; en la propia cama matrimonial.

Un hijo de López, hermano de las víctimas, encontró un día a su padre con su hermana, desnudos, en la cama, y no necesitó preguntar nada. Tampoco pudo contar nada. Su padre lo miró y le apuntó con el arma: “Si yo contaba algo mi familia y yo íbamos a sufrir las consecuencias”.

Las dos hermanas, dice la denuncia, fueron abusadas sexualmente entre los 15 y los 18. Una de ellas intentó hacer una primera denuncia en 2012 pero su madre no le creyó lo suficiente, luego su padre la amedrentó y al final el miedo le provocó una encerrona. La consecuencia, la peor: la causa se archivó. En 2017, el padre se separó de la madre, y al año siguiente decidieron acudir de nuevo a la Justicia: declararon las dos hermanas abusadas, y el hermano testigo de las atrocidades. También la mamá.

Este lunes comenzó el juicio. Se lo juzga por abuso sexual con acceso carnal, calificado por el vínculo. Desde hace diez días, López está detenido en Gualeguaychú con prisión preventiva, medida que se adoptó luego de haber amenazado a las hijas.

La Fiscalía ya planteó que irá por una pena altísima y se está comparando con los casos de los curas abusadores Juan Diego Escobar Gaviria y Justo José Ilarraz, ambos condenados a 25 años de cárcel.

En la primera jornada del juicio, una de las hijas lo enfrentó en un careo. “Animate a decirme que no me hiciste lo que me hiciste. Vos eras mi héroe. Decime de verdad que no me hiciste nada de todo eso”, dijo la joven mientras su padre miraba con ojos ajenos al hecho que se le imputa y le respondió: “qué decís: ustedes me dejaron tirado”.