Kicillof habló con ElDía: “El gobierno de Macri es neoliberal clásico y anacrónico”

Antes de su llegada a Gualeguaychú para el lanzamiento de Unidad Ciudadana el próximo viernes, el diputado Nacional Axel Kicillof habló sobre la política nacional y la situación económica del país. “Hoy hay un gobierno antiperonista, antipopular, anti-industria, antinacional, y por eso hay que sumar a todos los sectores que sean fuertemente opositores”.

Kicilof fue ministro de Economía de la presidencia de Cristina Fernandez tras la salida de Hernán Lorenzino, célebremente famoso por su frase “Me quiero ir”, y es uno de los hombres fuertes del kirchnerismo en la Argentina. Uno de los pocos que no dio la espalda y sostuvo su discurso tras la derrota del justicialismo en octubre de 2015.

Desde entonces tiene una mirada crítica de las políticas del gobierno de Mauricio Macri y es un referente de Unidad Ciudadana, el frente que abrió la ex Presidenta para pelear en las próximas elecciones por fuera del partido justicialista. Es en este marco que arribará por primera vez a Gualeguaychú el próximo viernes por la noche, luego de varias postergaciones que impidieron su visita a la ciudad del carnaval.

En diálogo con el programa “El Día desde Cero” de FM 104.1, Kicillof criticó fuertemente la política económica del Gobierno Nacional y opinó: “Mientras pasan los días, los meses, se nota el deterioro muy fuerte que hay en distintos sectores de la sociedad. Con Macri le va mal a los trabajadores, a los jubilados, a los comerciantes, a los empresarios, a los productores regionales, todos sectores que en 2015 confiaron en su discurso, que se dejaron seducir por esa campaña que era muy tentadora, que le prometía a todo el mundo que iba a vivir mejor, que todo lo que le faltaba lo iba a tener, pero con el transcurrir del tiempo empezaron las excusas y ahora a casi tres años el presidente ya no promete que la economía va a ir bien, o que la vida va a ir bien, sino que promete más y más sufrimiento”.

Indicó que “el ministro de economía Dujovne dijo que hacen falta cuatro años más de sufrimiento para que le empiece a ir bien a la gente. Se empieza a notar la diferencia entre lo que prometió y lo que está pasando. Macri nunca pensó en hacer lo que dijo, sino en beneficiar a determinados sectores de la sociedad, principalmente al sector financiero, al sector exportador, al sector agrícola de la soja y a las energéticas. Siempre decide para el mismo lado y a la clase media – sobre todo del interior del país – los estafó”.

“El gobierno de Macri era un gran signo de interrogación en un principio. Yo desafortunadamente tuve la certeza en que se trataba de un gobierno neoliberal, profundamente antiperonista, oligárquico, y no me felicito en haber acertado porque la verdad es una desgracia para todos los argentinos y para la política nacional. En un principio parecía que Macri seleccionaba al kirchnerismo como su enemigo dentro del peronismo, pero desde hace un tiempo anda diciendo que los problemas del país, tanto él como todo su sistema de comunicación, con funcionarios y trolls en redes sociales, fueron los últimos 70 años. El problema de la Argentina es Perón para el macrismo”, señaló Kicillof, y sobre esto último opinó: “En esos 70 años es cierto que estuvo Perón y Evita, pero lo que más hubo en esos años son gobiernos liberales, dictaduras. Hace una memoria selectiva”.

“Es tan grande la mentira que al principio decía que había recibido una pesada herencia que tenía que arreglarla, y a casi tres años de gobierno debe plantear desde lo discursivo que está solucionando un problema grandísimo. Pero él en campaña nunca habló de una pesada herencia, sino de la revolución de la alegría, prometía que no se iba a perder ningún derecho, pero en 2016 empezó la desgracia”, agregó.

El ex Ministro es un férreo opositor a la política económica neoliberal y dijo que “Macri es el único presidente del mundo que habla de abrir la economía y no poner limitación, no defender la industria nacional, porque hasta los países centrales de tradición liberal, incluso el propio Trump que no es de izquierda, ni keynesiano, ni peronista, habla de un perfil nacionalista, de cuidar lo suyo”. Incluso ejempolificó la realidad con algo propio de lo que sucede con los productores cítricos entrerrianos: “Ustedes producen cítricos y después uno tiene la desgracia de encontrar naranjas en los supermercados de Buenos Aires que son importadas de España, ¿cómo puede ser?”

“El gobierno de Macri es neoliberal clásico y anacrónico. Su programa económico es como una escalera hacia abajo, que tiene descanso en los años electorales, no es que mejora, pero deja de empeorar y sobre esa plataforma Macri dice ‘lo peor ya pasó, ahora viene el crecimiento’ y es mentira, solo da un pequeño alivio para no tener un resultado malo y construir un discurso de que las cosas van bien, pero apenas pasan las elecciones vuelve el baldazo de agua fría”, manifestó Kicillof y puso como ejemplo un caso ocurrido para las elecciones legislativas del año pasado: “Durante la noche misma del escrutinio del 2017 hubo un aumento de nafta, y a las petroleras les habían dicho que no podían aumentar hasta después de la elección, sin embargo no pudieron aguantar una noche. Es un discurso muy traicionero, mentiroso y marketinero”.

Kicillof prefirió hablar de unidad para las próximas elecciones, que se debe conformar en base a la representación de los sectores que están siendo agredidos, que coinciden con la base social del peronismo. Debe haber dos condiciones, “ser opositor a Macri y ponerse al lado de los que están sufriendo, y en base a ello la unidad se empezará a formar ahora y no el ultimo día”.

Si bien siente mucho optimismo de cara al futuro eleccionario, el referente de Unidad Ciudadana prefirió no adelantarse con nombres para Entre Ríos. “Estoy conforme por estar sumando dirigentes con los cuales hubo algún cortocircuito, pero no me enamoro de los nombres, hay que buscar una alternativa clara”, dijo.