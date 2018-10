“La estafa macrista”, el eje del discurso de Kicillof a la militancia

El discurso de Axel Kicillof duró más de 50 minutos. El diputado nacional le habló a la militancia y dejó claro cuáles van a ser los puntos de discusión que propondrá el espacio de la expresidenta para volver a ser gobierno el año que viene.

El eje fue clarísimo: Mauricio Macri les mintió a los jubilados cuando les prometió el 82% móvil, a los trabajadores cuando les dijo que iban a dejar de pagar ganancias y a los empresarios con la teoría del derrame, “un clásico de la economía liberal”.

“Yo les pido que no se enojen con quienes votaron a Macri, porque votaron otra cosa, porque se los estafó. Porque se les dijo que no iban a perder nada de lo que tenían, que iban a estar mejor. El que votó a Macri no votó esto que hay, votó lo que le prometieron. Voto por vivir mejor ¿quién no quiere vivir mejor? ¿Quién no quiere una revolución de la alegría? ¿Qué jubilado no quería un aumento? ¿Qué comerciante no quería que le cobren menos impuestos? El tema es que eran todas mentiras”, expresó Kicillof en uno de los fragmentos más sólidos de su discurso. Inmediatamente, aseguró que “Macri y (María Eugenia) Vidal van a pasar a la historia por haber hecho la estafa electoral más grande de todo nuestro recorrido, ¡son unos estafadores!”, exclamó.

La referencia a María Eugenia Vidal lejos está de ser inocente. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires no sólo fue la responsable de que el macrismo sea gobierno, sino que es la dirigente oficialista con mejor imagen e intención de voto, lo que la convierte en una de las grandes fichas para que Cambiemos siga siendo gobierno.

Kicillof sabe que, como siempre en la historia electoral del país, la gran batalla tendrá lugar en territorio bonaerense. Donde, además, mejor mide Cristina Fernández.