La acosaron cuando buscaba trabajo: le pidieron fotos en ropa interior y la discriminaron

Daiana se contactó con una empresa de recursos humanos para conseguir un puesto en una concesionaria. Le pidieron fotografías en lencería, dijo que no y la discriminaron por su peso

Daiana Ferrúa, de 26 años, buscaba trabajo. Madre de dos hijos -7 y 2 años-, se había ilusionado con la posibilidad de ingresar al área de ventas de una concesionaria de autos, aunque antes debía contactarse con un empleado que supuestamente respondería por la empresa Manpower, dedicada a brindar servicios de recursos humanos, quien en una breve charla por WhatsApp le pidió fotos en ropa interior. Al negarse, la llamó “gorda acomplejada”.

El diálogo ocurrió ayer por la tarde. “Hola, ¿vas a postular?”, le escribieron. Daiana preguntó qué tenía que hacer y ofreció su currículum. “Sólo las fotos. 12 en lencería más el CV”, le respondieron. “¿En lencería? ¿Tanto exigen? Disculpame pero no entiendo por qué piden tanto para un trabajo. No entiendo por qué piden tanto para un trabajo. No entiendo por qué tengo que mostrar mi cuerpo en lencería si al fin y al cabo es un trabajo, no un desfile de moda. Disculpame pero me parece absurdo lo que piden”, contestó la joven.

“Para detectar a las tímidas”, le argumentaron. “Lo siento pero no me parece correcto y no me dijeron en lencería. Gracias, igual no quiero postularme”, escribió Daiana. “¿Y ahora lo decís? Claro, decís pesar 70 kilos, sos una gorda acomplejada”, recibió como respuesta.

“Me queda más que claro, como siempre discriminan al que necesita laburar. Gracias por el ‘gorda acomplejada’, habla mucho de usted”, respondió Daiana. Fue allí cuando volvieron a discriminarla: “Gorda boluda”, le escribieron.

“Estoy como puedo”, dijo Daiana a Infobae. “Le dije que no, que no estaba de acuerdo, y me empezó a decir gorda, a discriminar. Cuando terminé de hablar con esta persona hice captura. A la noche me llegó otro mensaje, de un número que no conocía, con una foto de un pene. Si hubiese sido más ingenua y me citaban a un lugar e iba, ¿estaría contando todo esto”, agregó.

La mujer, oriunda de la localidad bonaerense de City Bell, compartió el relato en su cuenta de Facebook, en donde adjuntó las capturas del diálogo con esta persona. “Duele que jueguen con la necesidad de la gente. Lo compartí en Facebook y espero que se pueda hacer algo con todo esto. Hice la denuncia en el INADI y luego en el Ministerio Público Fiscal de La Plata para contar lo que sufrí”, concluyó Daiana.

Desde la empresa Manpower Group se comunicaron con Daiana. Gonzalo Santiago, compliance officer de la compañía, le explicó a Infobae lo mismo que recibió Daiana por parte de él: “En noviembre de 2018 presentamos la denuncia penal en la Cámara Criminal y Correccional, la cual fue recepcionada por el Juzgado Criminal y Correccional N° 21, causa 70258/18. La Fiscalía Interviniente es la N° 44 a cargo del doctor Pablo Recchini”.

“Nuestra compañía opera a través de Facebook, LinkedIn, mails corporativos y algunas líneas de WhatsApp que se usan en casos específicos y no para pedir datos. Mucho menos fotografías. Lamentablemente es muy difícil dar con la identificación de esta persona. No sabemos si es una o varias”, detalló Santiago.

Y señaló: “En cuanto nos enteramos del modus operandi llamamos a todas las víctimas para explicarles la situación y solidarizarnos con ellas por lo sucedido. Sabemos que con todas hicieron y hacen lo mismo: crean avisos de empleo falsos, dejan un número de WhatsApp y les piden fotos en ropa interior”.