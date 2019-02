La candidatura de Piaggio, la figura de Arrozogaray y la interna heredada

Fue esta mañana, en el salón del Partido Justicialista, como estaba previsto. Lo acompañaron Martín Roberto Piaggio, Jorge Maradey y Lorena Arrozogaray, quienes muy probablemente integren la lista del PJ, aunque no hubo anuncios al respecto. Las diferencias entre el kirchnerismo entrerriano y el gobernador Bordet generan “problemas” en el armado local, a los que también se refirió el Intendente.

Luciano Peralta

Martín Piaggio irá por su segundo mandato al frente de la Municipalidad de Gualeguaychú. La confirmación oficial se hizo esperar, pero finalmente llegó. Fue el propio Intendente el encargado de comunicarlo, en la conferencia de prensa organizada en la sede del Partido Justicialista local.

Tras un breve preámbulo, en el que hizo una marcada alusión a la complejidad que le significó tomar esta decisión, por lo que implica para su familia y, sobre todo, para sus “tres gurisitos chicos”, Piaggio formalizó lo que hace un buen tiempo se caía de maduro: buscará repetir su mandato como intendente.

Habló de los sueños que sostienen el proyecto político que encabeza, de los soñadores de la primera hora, y del compromiso de su equipo de gobierno. Se refirió a sus deseos de hacer “una sociedad mejor”; remarcó la “dignidad, la honestidad y la transparencia” de su gestión, y hasta se refirió al Plan Quinquenal que llevará a cabo en el caso de ser reelecto. Pero de candidaturas, más allá de la suya, no dijo nada. Se mostró muy cauto al respecto y se limitó a adelantar que “en los próximos días” habrá novedades en este sentido.

La pregunta obligada es ¿Por qué lo acompañaron estos tres funcionarios y no otros? En el caso de los dos hombres es fácil la respuesta. Martín Roberto Piaggio, el secretario de Desarrollo Social y Salud, no es sólo la mano derecha del Intendente y “uno de los mentores” del diseño político del gobierno –“no hay decisión en la que no participe”, dijo el jefe comunal–, también es la apuesta del piaggismo para conformar la lista de diputados provinciales. Por su parte, Jorge Maradey fue presentado días atrás como el precandidato a senador departamental, y aunque el anuncio generó algún que otro enojo dentro del PJ no piaggista, es muy probable que el viceintendente ocupe ese lugar.

Ahora bien ¿Por qué Arrozogaray? Es una de las caras que, hace por lo menos dos meses, el gobierno busca mostrar. La directora de Producción y Desarrollo Económico comenzó a tener un perfil mucho más mediático y a ser la voz del Ejecutivo en apuestas ambiciosas y con impronta propia, como la Fiesta del Pescado y el Vino, y la peatonal extendida al Centro Comercial a Cielo Abierto.

“Lorena es un pilar fundamental de nuestro gobierno”, dijo Piaggio, pero sobre el lugar que ocupará en la lista de candidatos no hubo definiciones. “Puede ser una de las posibilidades”, contestó a la pregunta sobre si Arrozogaray ocuparía un cargo electivo.

“Lorena, como también otras tantas compañeras, va teniendo cada vez más madurez, es una persona muy querida por la gente, tiene un muy buen vínculo con las instituciones intermedias y, podría caberle una responsabilidad de tipo electoral. No lo tenemos planificado, a ciencia cierta, pero es una de las posibilidades”, indicó al respecto.

Con Bordet y… ¿unidos?

¿Irá en la misma boleta que el Gobernador, por dentro del PJ?, fue la pregunta de ElDía desde Cero. “Sí, sí, eso lo tenemos definido hace mucho tiempo”, respondió Piaggio sin titubeos. Y al respecto de la interna Urribarri – Bordet, aclaró: “Nos ha sido una pseudo división impuesta desde afuera. Porque nosotros hicimos una construcción colectiva en la que todos los sectores están adentro y no hay ni una razón o motivo para estar separándonos ahora, como decía el general Perón, en una etapa cuantitativa en la que hay que definir las posibilidades de continuar el proyecto”.

“Vamos a estar esta semana muy atentos (a las definiciones que lleguen desde Paraná), propiciando nuestra colaboración, en el caso de que sea útil, para generar puentes de unión”, manifestó en esta línea.

Por último, ante la firme posibilidad de que el kirchenerismo provincial –representado en las figuras del diputado nacional Julio Solanas y del ex gobernador Sergio Urribarri– no integre la tan mentada unidad peronista y vaya por fuera de la lista de Bordet, Piaggio prefirió no adelantar posturas.

¿Podrían ir en dos boletas separadas? “Tendríamos que evaluarlo. Sinceramente, para nosotros sería un gran problema contra natura, porque no es un problema que haya surgido de nuestras propias entrañas. Entonces, todavía soy prudente en esperar un tiempo más en cuanto a estas definiciones que no pasan por nosotros. En función de eso veremos cómo se plantea el escenario”, analizó.

Tras la conferencia de prensa, Piaggio, Maradey y Arrozogaray dialogaron con ElDía desde Cero: