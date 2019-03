La candidatura de Piaggio obtuvo el apoyo de los gremios de la CGT y del Ateneo

Los trabajadores expresaron su apoyo al actual intendente Esteban Martín Piaggio en su carrera para la reelección, durante un acto en la puerta del PJ Departamental el viernes por la noche. Estuvieron presentes más de 20 gremios nucleados en la CGT, sectores Cooperativistas y autoconvocados.

El PJ Gualeguaychú reivindica a los trabajadores tal como la doctrina peronista sostiene en sus bases, reflejadas en las palabras que Perón destacó a los trabajadores en un discurso del Día del Trabajador: “Pido a todos los trabajadores argentinos, en nombre de la felicidad de nuestro pueblo, que se conviertan en predicadores de la doctrina justicialista y que nunca olviden que al predicar esa doctrina llevamos en alta nuestras tres inmarcesibles banderas: la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía de la Patria. No olviden jamás que todas las prédicas doctrinarias, por grandes que sean, si no están consolidando la justicia social de nuestro pueblo, si no están afirmando la independencia económica de nuestra Patria y si no están defendiendo la soberanía de la Nación, caerán en el vacío. Cuando nosotros estamos al frente de nuestro pueblo esas tres banderas, sabíamos que la suprema aspiración del pueblo argentino era consolidar definitivamente -en un pueblo enmarcado en sus propios dirigentes y persuadido de la necesidad de luchar por su grandeza-, las banderas que asegurasen la Justicia, la Libertad y la Soberanía”.

Piaggio rescató esas ideas y en su discurso ante los trabajadores dijo: “Gualeguaychú ha podido lograr una integración porque nuestros representantes, nuestros dirigentes nuestros delegados de cada sindicato, han comprendido y tomado consciencia con enorme esfuerzo en la búsqueda de la unidad”, y agregó: “La búsqueda de la unidad tendrá que ser para poder discutir un proyecto global que recupere poder adquisitivo y no ponga en jaque a todas las familias generando todo tipo de inconvenientes dentro de las casas que no la están pasando nada bien”.

“Hasta ahora no ha sido nada fácil en el plano nacional la integración del movimiento sindical y de nuestro movimiento el justicialismo. Tenemos que construir un frente general que nos integre y contenga a todos quienes estamos dentro del campo nacional y popular, y que se tan grande que pueda revertir la situación la situación actual de angustia que se está viviendo a lo largo y a lo ancho de todo el país, con todos los trabajadores y las trabajadoras”, sostuvo el Intendente.

“Como gobierno hemos trabajado a capa y espada estos tres años siempre del lado de los trabajadores, de los más vulnerables, de los más excluidos, los que no tienen tierra. Nos quieren hacer creer que nada es posible que no se le puede discutir al mercado, que es vano luchar todos juntos, que no se puede transformar la realidad. En estos tres años hemos demostrado que se puede trabajar codo a codo con la gente, que se puede soñar. Gobernamos de cara a la gente, somos transparentes y eficientes en el manejo de los recursos”, indicó.

Para finalizar dijo: “Nuestro gobierno siempre ante una injusticia como la pérdida de empleo ha estado del lado de los trabajadores y trabajadores, sosteniendo esas familias y no del lado de los empresarios. Nuestro gobierno ha logrado trabajar de cara a los trabajadores y trabajadoras” y remarcó: “Tenemos el desafío de generar las condiciones cada uno del lugar que le toque para visibilizar las políticas en contra de la gente, contra los trabajadores, porque ser trabajador es tener dignidad, ser trabajador es tener buenas condiciones, ser trabajador es llevar el pan a la casa”.

El Ateneo apoyó la candidatura de Piaggio

Los integrantes del Ateneo Gualeguaychú anunciaron el apoyo a la candidatura de Piaggio como intendente luego de reunirse con él y en la sede de calle Alem. Este acompañamiento está fundado sobre un acuerdo programático, fruto de diferentes reuniones realizadas entre ambos espacios políticos.

“El compromiso que asumimos se dio desde nuestro primer encuentro. Estamos acá porque somos ambos de espacios plurales, comprometidos con el resto de los vecinos”, destacó el dirigente del Ateneo Ricardo “Tachi” Rodríguez

“Hay muy buena expectativa porque se ve el avance y la transparencia de la gestión y son los puntos claves para que esto llegue a buen puerto. Queremos seguir trabajando en este camino porque nos sentimos parte de la comunidad”, finalizó Tachi.