La CGT anticipó que habrá nuevas protestas por el aumento de tarifas

“Si el lunes anuncian el aumento del gas habrá medidas por parte de los trabajadores”, sostuvo integrante del triunvirato de la CGT, Héctor Daer, y exigió mejoras salariales.

El integrante del triunvirato de la CGT, Héctor Daer, anticipó nuevas protestas gremiales por la suba de tarifas y volvió a reclamar un “cambio de rumbo” económico al Gobierno.

“Si el lunes anuncian el aumento del gas habrá medidas por parte de los trabajadores”, sostuvo Daer, y exigió mejoras salariales. “Si no se recomponen los salarios el conflicto va a crecer, algunas paritarias se están reabriendo, a pesar de que el Gobierno no convoca a las mesas de diálogo”, analizó al gremialista.

El titular del gremio de Sanidad pidió que el Gobierno “tome medidas urgentes para cambiar el rumbo, no que nos convoquen a conversar” y recalcó que “la conflictividad va a estar por parte de la CGT y por parte de toda la sociedad”.

Asimismo, se mostró preocupado por el crecimiento de la pobreza en país, que según los últimos datos del INDEC llegó al 27,3% en el primer semestre del año. “Lo que no dicen es que esta medición de pobreza es anterior a la última devaluación, van a caer millones de argentinos más en la pobreza, es insostenible que el Gobierno sostenga las ganancias de los especuladores y mientras tanto siga cayendo el salario”, enfatizó el sindicalista en declaraciones a FM La Patriada.

En el orden partidario electoral, Daer confesó que “no” lo “entusiasma” el armado peronista del gobernador Juan Manuel Urtubey y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y consideró que “se debe lograr una síntesis” que vaya desde Cristina Kirchner hasta Urtubey.

“Las unidades que dividen no me entusiasman para nada”, disparó el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, al tiempo que consideró que “la alternativa del peronismo no puede pasar sólo por tres personas”.

Daer también rechazó la posibilidad de elegir al candidato del peronismo en las elecciones primarias y evaluó: “Hay dos puntas en este abanico del peronismo: una es Cristina y otra Urtubey. Yo creo que tenemos que lograr entre todos una síntesis”.

En declaraciones a FM La Patriada, el dirigente de la CGT sostuvo que “la demostración de que el peronismo puede generar una alternativa tiene que pasar por todos los gobernadores, por la representación de los bloques que hoy están diseminados, por los intendentes, por el movimiento obrero y las organizaciones sociales”.

“Los que tienen que jugar un rol son los gobernadores del peronismo, que ganaron elecciones, que son representativos, los compañeros que ganaron en grandes centros urbanos”, agregó el integrante del triunvirato que encabeza la CGT. (Fuente: Ámbito)