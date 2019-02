La Comisaria de Urdinarrain está lista, pero hace un mes que espera que algún político la inaugure

Luego de casi 6 años de espera se logró finalizar la obra y el edificio está terminado. Sin embargo, ahora se demora su apertura porque está a la espera de algún lugar en la agenda de la Gobernación.

Juan Fernández

El nuevo edificio de la Comisaria de Urdinarrain suma otro capítulo bochornoso: luego de demorar casi 6 años en su construcción (una obra que en los papeles solo llevaría unos pocos meses) ahora el inmueble no se inaugura y por ende no está en funcionamiento.

¿El motivo? Las autoridades políticas de la provincia no llegan a cortar las cintas.

Pasaron unos cinco jefes departamentales y otros cinco jefes de comisaria hasta que en 2013 se comenzó con la construcción de lo que era una gran necesidad en Urdinarrain: un nuevo edificio que reemplace a la añeja construcción donde actualmente funciona la comisaria de la ciudad, que sufre el deterioro del paso de los años. La obra se detuvo inexplicablemente en varias oportunidades, quedando abandonada hasta que se retomaban los trabajos. Y así pasaron seis largos años de espera.

ElDía consultó los motivos de la demora en la inauguración y puesta en funcionamiento, que estaba prevista para noviembre del año pasado. “La apertura está sujeta a la agenda del Gobierno”, es decir que se está aguardando un lugar en la agenda de la Gobernación para que alguien vaya a cortar la cintas de una obra que debió estar en funcionamiento desde hace ya mucho tiempo debido a que su construcción comenzó incluso antes de la Comisaria Novena de Gualeguaychú, que ya está en marcha desde hace varios meses.

¿Será Febrero el mes tan ansiado? Aun no se sabe y no hay nada confirmado. Por lo pronto, el edificio ya culminado espera con sus puertas cerradas. Esta semana se cortaron los pastizales, buscando mantener el frente prolijo, y mientras tanto se aguarda por ese lugar que hace más de un mes no encuentra espacio en la agenda del Gobierno provincial.