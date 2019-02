La contestación de Banedetti: “Ayastuy está extraviado”

En un comunicado enviado desde el frente Cambiemos, el dirigenteradical Jaime Benedetti dijo que “ayer leía con perplejidad la nota firmada por el titular del Área de Derechos Humanos de la Municipalidad, Matías Ayastuy”. “Evidentemente este muchacho está extraviado” señaló.

Benedetti reflexionó: “cuando habla de lamebotas parece referirse a su propio gobierno. Si hay algo que caracteriza al kirchnerismo y su política de derechos humanos es el acercamiento a los militares: al Comandante Fidel Castro que se hizo del poder en el pueblo cubano mediante una revolución y lo gobernó autocráticamente de por vida; como al Comandante Chávez y al actual régimen venezolano”, remarcó.

“Cuando el Comandante Chávez vino a Mar del Plata a hacer una contracumbre contra el mundo civilizado allí estaba el kirchnerismo; cuando hubo que designar a un militar genocida como Milani al frente del Ejército, allí estaba el kirchnerismo. Ahora en lugar de hablar de los Derechos Humanos de los venezolanos prefieren hablar de los Derechos Humanos de Argentina”, ironizó.

No obstante, Benedetti aceptó el desafío: “con todo gusto podemos hacerlo. Le recuerdo que cuando la peor dictadura que azotó nuestro país se caía luego de Malvinas, fue el gobierno radical de Raúl Alfonsín el que en un hecho reconocido por la historia mundial juzgó y condenó a los militares. En verdad me importa poco desempolvar aquello pero ya que usted trae a colación estos temas debiera repasar la historia en profundidad. No alcanza con hacer un curso en La Cámpora, son temas muy serios y hay que hablar con fundamentos”, consignó.

Asimismo el dirigente expresó que “para no escapar a algunos de los problemas que efectivamente hoy existen, como señala el titular de Derechos Humanos Municipal, y que poco a poco con el esfuerzo de todos los argentinos vamos a resolver, quiero recordarles que en el germen de estos problemas estuvo el kirchnerismo.