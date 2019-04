La contundente frase de Giannina Maradona sobre su padre

La hija del astro del fútbol se refirió a sus ¿nueve? hermanos y al rol de padre del astro del fútbol.

En medio del escándalo desatado por el polémico mensaje de cumpleaños que Diego Maradona (59) le envió a su hija Dalma (32) en Instagram, Gianinna Maradona (29) decidió salir a hablar públicamente sobre el conflicto familiar que atraviesan.

Lo hizo en diálogo con Intrusos, donde no eludió ninguna pregunta. Incluso, hizo mención a la numerosa cantidad de hijos del Diez, en referencia a sus hermanos Diego Junior (32), Jana(23) y Dieguito Fernando (6), más los cubanos Javielito (18), Lu, Johanna y Harold (por quien aún no se inició una demanda de filiación) y el argentino Santiago Lara (18), próximos a reconocer ante la Justicia tras el estudio de ADN correspondiente, según reconoció el abogado Matías Morla.

Primero, Gianinna recordó que Junior la invitó al bautismo de su hijo y explicó por qué no fue: “El bautismo de Diego Matías lo hicieron acá en Nordelta, me avisó Junior un rato antes y la verdad es que preferí no ir. Porque yo soy así, prefiero estar todos los días y no en la foto familiar. Prefiero estar acompañándolo a mi papá desde otro lugar”.

Y también confirmó que ella fue clave para que Maradona retome el contacto con Dieguito Fernando, su hijo con Verónica Ojeda: “No quería tampoco que se sepa que yo fui quien hizo que hoy mi hermanito esté con mi papá. En su momento lo hablé con Verónica, le dije que me gustaba preservarlas porque no me gusta estar en boca de todo el mundo, opinando quién soy yo o poniendo en tela de juicio como es él como papá”.

Entonces, deslizó una frase fuerte: “Tiene tantos hijos, que les juro que nosotros se lo vamos a decir el día de mañana, lo vamos a juzgar como papá. No hace falte que lo juzgue medio mundo”.

Por último, se refirió a las versiones sobre el malestar de ella y Dalma por la aparición de sus hermanos: “Escucho que tanta gente dice ‘ella siente que ahora se va a quedar sin plata’. Loco, no me conocés ni un poco para hablar sobre mí. No tienen ni idea lo que yo siento u opino. Hay que tener mucho cuidado sobre cómo uno habla de los demás”.