La Cooperativa de Crédito y el Instituto BioGesta financiarán termotanques solares

A través de un convenio marco, firmado el último viernes, impulsan este proyecto de espíritu cooperativo que aspira a cubrir una importante demanda social. Apuntan a crear herramientas para abaratar los elevados costos en pequeñas empresas y en hogares de la región. El universo de hogares va de los 300 a los 500 posibles receptores.

El valor de la energía en Argentina es uno de los grandes obstáculos para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MPyMES), así como una variable cada vez más pesada en las castigadas economías familiares.

Por eso, lo novedoso el acuerdo firmado por la Cooperativa de Crédito y el instituto BioGesta, el primer convenio interinstitucional que firma la cooperativa de la ciudad, rubricado por los presidentes de ambas instituciones, Ricardo Díaz y Estela Miño.

El proyecto está destinado a hogares que no cuenten con gas natural o que no pueden abonar los elevados costos de las tarifas del gas. Plantea el acceso a un sistema de crédito de “cuotas accesibles y a largo plazo”, muy por debajo de los valores del mercado para la compra de termotanques solares.

El convenio surge de una propuesta del Instituto BioGesta a la Cooperativa de Crédito, de donde surgió el proyecto denominado “Financiamiento de servicios energéticos para MPyMES y hogares de la región”, con el objetivo de que las casas de familia, las organizaciones y las MIPyMES puedan reducir su consumo de energía y minimizar su vulnerabilidad a los aumentos de los precios de la energía proyectados en el tiempo.

Esto se logrará a través del desarrollo de herramientas para identificar proyectos económicamente viables y la creación de productos financieros para apoyar su implementación. No obstante, no podrá interpretarse en sentido único, sino solamente como primera iniciativa dentro del marco del Convenio.

Este proyecto, presentado como de Eficiencia Energética, está pensado para hogares que no cuenten con servicios como gas natural, que obtendrían termotanques solares. El Instituto Biogesta será el encargado de relevar las viviendas y seleccionar entre 300 y 500 posibles beneficiarios, mientras que la Cooperativa de Crédito será el ente de Cobranza de las cuotas. A partir de la firma de este convenio, se buscará financiamiento nacional en internacional para la adquisición de los equipos, para lo que el instituto ya se está presentando a distintas convocatorias afines a proyectos como este.

Asimismo, BioGesta será el encargado de capacitar a los encuestadores, para aconsejar a los vecinos sobre cuestiones de eficiencia energética que beneficien los hogares, como el pintado de techos o la colocación de paneles en las ventanas o en equipamientos de energía que estén funcionando mal. Los propios vecinos podrán medir los equipamientos y detectar fugas.

“Se pretende, además, que de estas personas capacitadas se genere una Incubación de Empresa, porque al ser nuevos técnicos en oficios podrán ser ellos mismos quienes reparen los termotanques ante roturas o desgaste. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación cuenta con estadísticas en la implementación de este tipo de artefactos, por ejemplo en el norte argentino, que cuando se dañan no cuentan con técnicos que los reparen. Por ello es que parte del proyecto es también capacitar el recurso humano y darle la posibilidad de generar su propio emprendimiento. Está previsto invitar a alumnos avanzados de escuelas técnicas para esta instancia”, informaron desde el instituto.

En la actualidad, la Cooperativa de Crédito –que funciona gracias a un concejo de administración, que trabaja ad honorem– cuenta con casi setecientos socios, por lo que este proyecto incrementaría esa cantidad en un gran número, lo que redundaría en un nuevo beneficio para la institución.