La Cooperativa Médica “Luis Jeannot Sueyro” celebró sus dos años de trabajo

Optimista por naturaleza, Telmo Martínez, presidente de la cooperativa señaló que el balance en estos dos años de vida es positivo. Destacó que pese a la corrida cambiaria, mediados del 2018, piensan seguir invirtiendo y sumando servicios a la comunidad.

El ex Sanatorio Agos cerró sus puertas el 8 de marzo del 2016 y la suerte de su personal parecía echada, pero un grupo de trabajadores no se resignó a perder su fuente laboral y apostó a una Cooperativa que ayer cumplió sus primeros dos años de vida. Reabrió el 13 de febrero del 2017 con muchas esperanzas. Sin embargo- cuenta Telmo-, los “primeros cinco meses fueron muy duros porque había poco trabajo”. Fue el tiempo en el que “aguantamos (tres millones de pesos) con el subsidio municipal”. Poco a poco fue aumentando el trabajo y el ingreso de los “cooperativistas, cobran todos por igual, subiendo, luego de un inicio en el que percibíamos 2000 pesos en marzo del 2017, casi una limosna, a los 13.000 actuales que si bien no se acerca a lo que percibe un trabajador de Sanidad, ayuda en la economía familiar”, resaltó.

Expresó que la cooperativa médica está en marcha y con la “idea de seguir progresando y sumando servicios”. Destacó que el “personal médico cobra por prestaciones y por guardia”.

Mencionó que la corrida cambiaria del 2018 incidió negativamente en una serie de proyectos con el aumento de dólar que pasó de “cotizar 20 a 40 pesos”, cambio que “nos obligó a postergar algunas ideas que pensábamos concretar”.

Informó que “pese al desfasaje económico el funcionamiento y la atención médica no mermó en ningún momento”.

Entre las metas a cumplir figura la de “poner en funcionamiento la terapia intensiva que estaba previsto para el mes de enero, pero faltan algunos detalles que en breve solucionaremos”. Algo, continúa, que “nos permitirá contar con un servicio indispensable para un sanatorio y necesario para la ciudad con un terapia que cuenta con 6 camas, 4 de ellos con respirador, las restantes (2) de rehabilitación”. Cabe destacar que la Cooperativa Médica tiene dos quirófanos y un tercero, para urgencias, en la sala de terapia.

Martínez dijo que cuentan con la “atención de clínicos y especialistas, además de servicio de kinesiología, ecodoppler, diagnóstico por imágenes y laboratorios”.

Destacó que la cooperativa tiene en posesión hasta “septiembre del año en curso la posesión del edificio”. Después-continúa-, habrá que ver que es lo que “dictamina la Justicia”.

Las obras sociales

Contó que “algunas presentan demoras en los pagos”; mientras que otras “abonan en los tiempos estipulados”. En lo que respectan a las morosas, tardan entre 90 y 120 días en pagar y esto en “tiempos de inflación es demasiado tiempo”.