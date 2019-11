La discriminación, las elecciones y la campaña en Entre Ríos: las frases de Pablo Fernández

“Considero que el gobierno saliente capitalizó mejor la campaña nacional luego de las PASO. La campaña de ellos caminó más, realizó muchos actos, pero no les alcanzó”.

“Hubo 700 mil personas que se sumaron en las PASO, y el resto los consiguió en la campaña”.

“No hubo pase de facturas de La Campora a la campaña de Entre Ríos”.

Pablo Fernández (13).JPG

Sobre el presidente electo Alberto Fernández

“Alberto no es Cristina. Alberto es Alberto: tiene sus formas, su equipo de gestión y todo lo que corresponda para ejercer la presidencia de la nación. No debería estar condicionado por nada”.

La unificación del peronismo

“Me parece que en esta unidad de madurez, todo el campo nacional y popular estamos conscientes de que tenemos que estar unidos, que no hay margen para las peleas internas.

"Tenemos que levantar un país que está destruido. Sólo queremos que la Argentina vuelva a crecer”.

Embed

Estefanía Cora

“Durante muchísimos años hemos compartido muchas etapas de la militancia. Cuando supe que era candidata, tuve una gran alegría. Durante la campaña estuvimos junto a ella, la acompañamos. Pero lamentablemente genera tristeza que haya quedado afuera por mil votos. Podría haber aportado mucho en el Congreso”.

“Hubiera sido muy bueno que alguien con el perfil de Estefanía hubiera llegado al Senado”.

Pablo Fernández (2).JPG

Discriminación a Brian Gallo

“Me pegó bastante. Después del posteo mermó la agresión, las palabras hirientes, pero también colaboró a que el presidente electo tuviera el gesto de acercarse y a ponerse en contra de la discriminación”.

“Es terrible ver como las redes sociales pasaban la foto de Brian: como sociedad estamos para atrás”.

“Tenemos que estar con él y mandarle un fuerte mensaje a la ciudadanía en contra de la discriminación”.

“Me dio una tranquilidad que el primer gesto de Alberto haya sido sentarse con Brian. Me alegró y me dio fuerzas para seguir luchando”.

Pablo Fernández (12).JPG

La discriminación sufrida

“Uno a veces cree que repartiendo amor la gente va a contestar ogial. Jamás esperé la denigraciópn y la discriminación de los demás. Y a muchos que me han dicho de todo me los he cruzado, y los he invitado unos mates para ver qué les pasa por la cabeza para discriminar así. Quiero responder con amor a la discriminación”.

“En lo partidario siempre me sentí respetado e integrado. Me han tratado todos con mucho cariño y respeto, desde el de mayor al del menor rango”.

“Vengo de una agrupación que ha sido estigmatizada por los medios, sin embargo, conmigo los medios siempre me han hecho sentir bien, tanto los locales como los provinciales”.

Pablo Fernández (3).JPG

La Campora y Piaggio gobernador

“Martín ha sido muy leal al proyecto nacional y popular. Considero que Martín es la figura que podemos llegar a acompañar en caso que defina ir como candidato a Gobernador.

“Lo que ha pasado en Gualeguaychú ha sido una plataforma grandísima para otros municipios: vienen de otras ciudades a consultar al Intendente y a su equipo para replicar los logros de acá en esas localidades”.