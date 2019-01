La división de los bloques de la oposición fortalece al piaggismo en el HCD

Cambiemos evidenció la primera fisura. El radical Daniel Berón cuestionó a sus pares del PRO por la forma de cerrar los acuerdos electorales y dijo sentirse más cerca del Intendente que de sus propios socios políticos. Ahora, también como consecuencia de los recientes agrupamientos, el que se rompió fue el bloque UNA-Nuevo Espacio.

Luciano Peralta

Salvo algunos casos particulares, hasta ahora las posturas políticas dentro del Honorable Concejo Deliberante (HCD) fueron siempre bastante previsibles. Muchas ordenanzas salieron por unanimidad y otras se aprobaron gracias a la mayoría simple del bloque oficialista (PJ).

Tras los primeros movimientos electorales de cara a las primarias de abril, se generaron importantes quiebres en los bloques opositores de la legislatura local. Fue la decisión de la Unión Cívica Radical (UCR) de no apoyar la candidatura del titular del comité ciudad, Darío Carrazza –quien había lanzado “Cambiemos todos Juntos” para competir en las internas– la que generó el primer portazo en el espacio.

El concejal Daniel Berón cuestionó el apoyo de sus correligionarios al candidato del PRO, Javier Melchiori, y salió a marcar la cancha. Dijo que, salvo en cuestiones de formas, en lo que hace a proyectos de ciudad y en la visión a largo plazo, se siente “mucho más cerca de la gestión” e “identificado con muchas cosas de las que está haciendo Martín (Piaggio)”.

“Me siento más cerca de los proyectos que Martín tiene, y en cuanto a la gestión que ha hecho”, ratificó en varias oportunidades el concejal radical, tomando distancia del espacio representado por Javier Melchiori. Y dejando claro que acompañará al oficialismo en los proyectos con los que acuerde, y votará en contra en los que no. Condenando al pretérito a cualquier tipo de organicidad con el PRO.

La otra ruptura

El acuerdo entre Cambiemos y el Nuevo Espacio generó una segunda crisis. Fue en el bloque de UNA, conformado por Andrés Sobredo y Marcela Yedro. Aunque no se ha oficializado, el primero será candidato a viceintendente junto a Melchiori (Cambiemos). Por lo que, la concejal del bloque alineado con el massismo en las elecciones de 2015 le presentó una nota al presidente del HCD, Jorge Maradey, en la que dejó claro que “Andrés Sobredo no me representa como presidente de bloque”, según explicó a ElDía.

Asimismo, relativizó las críticas que la señalan un “supuesto acercamiento al piaggismo”, y aseguró que siempre estuvo en el mismo lugar. “Nosotros fuimos elegidos por un espacio político, que yo sigo integrando. Esta, como otras decisiones, la charlé con Enrique Ghiglione, quien sigue siendo mi referente”, aclaró.

Sobredo, por su parte, adelantó que continuará dentro del bloque hasta que finalice el mandato. Por lo que ambos legisladores deberán convivir hasta el 10 de diciembre próximo en el mismo lugar. Aunque la ruptura es un hecho.

Desafíos en el recinto

¿Qué ordenanzas tiene por delante el HCD? Si bien habrá que esperar al 1º de marzo, cuando el intendente Martín Piaggio adelante los ejes más importantes para el último año de su gestión, hay temas que es un hecho que serán tratados.

En lo inmediato, uno de ellos es el aumento del boleto de colectivos, que muy probablemente se termine votando los primeros días de febrero en una sesión extraordinaria. Para ello el oficialismo –desde donde se avalúa un boleto a $20– necesita siete voluntades, la misma cantidad de integrantes que conforman esa bancada. Aunque Guillermina Guastavino, como se sabe, lejos está de responder a la organicidad piaggista, por lo qué, habrá que ver qué postura toma llegado el debate.

Otro de los temas de relevancia puestos en carpeta por el oficialismo es el de la Carta Orgánica. En este sentido, hay que considerar que para convocar a una Asamblea Constituyente hace falta una ordenanza, que según informaron algunos concejales consultados, el oficialismo buscaría aprobar este año.

Este desafío es aún más importante para la gestión. Ya que deberá generar los consensos necesarios para aprobar la normativa por los dos tercios del cuerpo legislativo. En este sentido, es fácil imaginar el buen recibimiento que tuvieron los quiebres de los espacios opositores, y más aún los elogios radicales en el Ejecutivo. Sobre todo, teniendo en cuenta que es muy difícil que Guastavino acompañe cualquier tipo de iniciativa sobre la Carta Orgánica durante este año.

Más por desinteligencias ajenas que por virtudes propias, en este marco de acuerdos y desacuerdos, de rupturas y de acercamientos, el único espacio fortalecido es el oficialista. Pero estará en la capacidad de generar consensos, en un año cruzado por lo electoral y lo proselitista, la posibilidad de avanzar en el trabajo legislativo. En poco más de diez días será el turno del debate por el aumento del boleto de colectivos. Para el resto habrá que esperar.