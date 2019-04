La emotiva despedida de Maradona a Toresani

El Diez y el Huevo protagonizaron una pelea mediática en 1995; luego, fueron compañeros en el Xeneize. El entrenador de Dorados de Sinaloa le dedicó al ex mediocampista un sentido mensaje en las redes sociales.

El mundo del fútbol no sale de la conmoción por la muerte de Julio César Toresani. El ex mediocampista de Boca, River, Independiente, Colon y Unión, de 51 años, fue encontrado muerto en la sede de la Liga Santafesina de Fútbol, donde estaba viviendo. Sus amigos aseguran que el ex mediocampista atravesaba un cuadro depresivo. Además, vivía una situación personal compleja. Su último trabajo como director técnico había sido en el club Rampla Juniors de Uruguay, donde dirigió dos partidos y fue cesanteado en febrero de este año.

Más allá de su extensa carrera, el “Huevo” había protagonizado un episodio con Diego Maradona que se transformó en un clásico de los hitos mediáticos del “Diez”. El 7 de octubre de 1995, durante un partido entre Colón y Boca, ambos futbolistas discutieron en cancha y la pelea siguió en los medios de comunicación.

Tras una patada del “Pájaro” Caniggia a Dante Unali, Toresani, hallándose amonestado, se le abalanzó al árbitro Francisco Lamolina para protestar. En el amontonamiento se metió Maradona. El suceso terminó con el entonces capitán de Boca con una amarilla y el “Huevo” expulsado.

“A mí me echó Maradona”, aseguró Toresani en una rueda de prensa posterior al partido. “Y lo que diga cuando escuche esto no me importa un carajo. Quisiera tenerlo en frente a ver si me dice las cosas como me dijo que después del partido me iba a agarrar. Esta bien, yo me la banco, lo iría a buscar hasta la casa”, agregó.

“A Toresani le dije en la cancha que yo vivo en Segurola y Habana 4310, séptimo piso”, le respondió Maradona. “No tengo ningún problema en que me venga a buscar porque estoy cansado de estos ‘de pico’, que de la boca para afuera son todos guapos, pero cuando hay que poner la cara (…) A Toresani, Segurola y Habana 4310, séptimo piso, y vamos a ver si me dura treinta segundos”, le advirtió el “Diez”, transformando “Segurola y Habana” en un latiguillo para la posteridad.

Luego terminaron jugando juntos en Boca, en la temporada 96/97. Y la pelea quedó en una gran anécdota. Pues bien, enterado de la muerte de Toresani, el entrenador de Dorados de Sinaloa se expresó en las redes sociales.

“Pensar que lo quise pelear, y hoy lo lloro. Después de aquella famosa discusión, él vino a jugar a Boca, y fuimos grandes compañeros. Hablé muchas veces con él por teléfono. Yo pensé en traerlo como segundo mío”, prologó su mensaje con una confesión: tuvo en cuenta al “Huevo” para integrar el cuerpo técnico del equipo que milita en la Liga de Ascenso MX.

El posteo de Diego