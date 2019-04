La ex asistente de Chano reveló las amenazas del líder de Tan Biónica

Después de mostrarse descontrolado y violento en una entrevista, Chano Moreno Charpentier volvió a ser tema de discordia en los medios. Y, esta vez, le tocó brindar testimonio a su ex asistente, Soledad Gómez. “Bajá que te cag… a trompadas, te voy a matar”, reveló que le dijo.

En charla con Los Ángeles de la Mañana, se refirió al constante uso de drogas por parte del cantante y relató que “cuando lo veía consumir yo tenía que llamar a su terapeuta o a su acompañante terapéutico y que lo traten de controlar”.

Además, Gómez refirió un traumático episodio que le tocó vivir el día en el que Chano asistió al cumpleaños de Carolina “Pampita” Ardohain en Punta del Este. “Cayó en el cumpleaños, en el cumpleaños le ofrecieron. Él venía de una internación en Navidad y Año Nuevo. No tomaba la medicación, no podía manejar y manejaba igual. No podía salir de noche y salía”, recordó.

Según la ex asistente, el cantante la llamó insultándola porque no le habían avisado sobre la fiesta. “Le dijimos que no podía ir por permiso médico y porque no nos habían avisado. Él volvió drogado tipo 6 de la mañana, muy mal. Empezó a amenazarnos y a llamar a la policía para que le devolvamos las llaves del auto, que se las habíamos sacado por recomendación de su terapeuta”, agregó.

Gómez reveló que en el marco de ese desborde, Moreno Charpentier la amenazó. “Me mandaba mensajes de audio diciéndome ‘bajá que te c… a trompadas, te voy a matar, ¿quién te pensás que sos? Estás acá por mí’. Esa noche fue mi límite, me vi viajando en un patrullero a un hospital porque él estaba mal, lo echaron del hotel, donde hizo un escándalo. Y en el hospital cuando le preguntaron con quién estaba en Punta del Este, él respondió ‘con los cómplices de mi adicción’ cuando yo nunca consumí y muchas veces le tiré droga para que no consuma y se pueda dormir”, cerró.