La familia del joven apedreado pide la imputación por tentativa de homicidio

Actualmente, el hecho que le ha costado 25 días de internación en coma farmacológico y que le ocasionó secuelas que podrían llegar a ser irreversibles, la calificación es por “lesiones” y la familia de Bruno Oroño pide que sea modificada a “homicidio simple en grado de tentativa” porque el dolo estaría probado.

Daniel Oroño y su esposa Lorena López viven momentos de mucha angustia. Desde el 11 de diciembre, su hijo Bruno de 18 años, se encuentra alojado en la Terapia Intensiva del Hospital Centenario a causa de una gravísima lesión que le provocó un joven que le arrojó un adoquín cuando manejaba su moto por el barrio Zabalet.

Desde entonces, Bruno no ha despertado. Se lo mantiene sedado, en coma farmacológico. En ningún momento ha dejado de ser un paciente con riesgo de vida, pero sin embargo ha mostrado cierta evolución que llenan de optimismo a toda la familia. El fuerte piedrazo le provocó una fractura de cráneo y una lesión cerebral que dejó muerto ese sector de la cabeza, pero hasta que no despierte no se sabe a ciencia cierta qué tipo de secuelas le dejó.

Por estas horas – y según lo explicó su familia en diálogo con ElDía -el principal problema que enfrenta el cuerpo médico del Hospital es combatir con antibióticos los virus que su cuerpo adquirió a través del respirador mecánico, que por su estado de debilidad y la perdida de anticuerpos, pueden llegar a complicar aún más el panorama.

Más allá de todo el esfuerzo médico que se practica en el Hospital, lo sucedido tiene su correlato en la Justicia. Actualmente la causa está en manos de la fiscal Lucrecia Lizzi, que investiga el hecho por “lesiones” y el principal reclamo que le hace la familia es que impute al supuesto autor del hecho, un adolescente de 17 años, de una tentativa de homicidio.

Daniel Oroño, el padre de la víctima, contó a ElDía que el agresor le reconoció a la Fiscal en su declaración haber arrojado el adoquín con la intención de golpear al joven que iba sentado en el asiento de atrás y como consecuencia de ello golpeó a Bruno, que de inmediato cayó al piso.

“Quiero que me expliquen por qué el chico está libre”, manifestó Oroño con cierto grado de impotencia al ver el estado en el que está su hijo y que el responsable no ha tenido ninguna represalia hasta el momento por ser menor de edad. Según indicó, no es la primera vez que origina hechos como este y mencionó que existirían otros dos casos, pero no supo precisar si hay denuncias por esos otros hechos.

“Queremos que le cambien la imputación a una tentativa de homicidio porque fue con alevosía, porque él declaró que le quiso tirar al otro, tuvo la intención de hacerlo”, agregó Lorena López. “¿Un chico de 17 años hace lo que quiere y no se puede hacer nada?”, se cuestionó después el padre de Bruno.

Por esto, la familia, sus amigos y allegados, han replicado a través de Facebook y en los distintos medios de comunicación de la ciudad la marcha que realizarán el próximo lunes a las 19.30 desde el Hospital Centenario hasta los Tribunales de Gualeguaychú porque “algo tiene que cambiar”.