La gualeguaychense que llegó a pesar 38 kilos, venció la anorexia y hoy es admirada por los famosos

Julieta no es profesora de educación física, licenciada en comunicación y hoy es conductora en las redes de El Trece Tv. Motivar a otros a “encontrar su mejor versión ”nunca estuvo en sus planes. Cuando terminó el secundario dejó su vida en Gualeguaychú para estudiar la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en Buenos Aires. En ese camino, descubrió otra pasión: el running, que ya lo adoptó como modo de vida. “Al principio me costó engancharme, hasta que descubrí un lugar para descargar mis miedos y ansiedades. Se volvió adictivo. Me hace sentirme viva, invencible”, cuenta.

Hoy, a los 27 años, asegura que ella logró encontrar su mejor versión -y no desde lo físico -sino un combo que incluye un equilibrio entre cuerpo, mente y alma. Pero no fue un camino fácil, debió luchar contra trastornos alimenticios, como la anorexia. A sus 16 años pesaba solo 38 kilos. “Los médicos me advirtieron: ‘si bajás 100 gramos más, te internamos’. Recién después de tres largos años de tratamiento integral con psicólogos, nutricionistas y una red de apoyo logré superarlo”, recuerda.

El desencadenante de su trastorno, confiesa, fue la pérdida de su mejor amigo. "Le encontraron un tumor maligno en el nervio óptico, cáncer. Algunas personas viven seis meses, el casi seis años. Yo lo acompañé durante todo ese duro proceso de tratamiento. Lejos de canalizar ese dolor lo reprimí… hasta que mi cuerpo no aguantó”.

“Recuerdo con exactitud el día en el que me propuse ‘cuidarme’ con las comidas. Y digo ‘cuidarme’ porque lejos de asesorarme con un profesional de la nutrición, inventé mis propias reglas en base a lo que escuchaba en los recreos del colegio y a lo que veía en Facebook. Pero un día.... había bajado demasiado de peso, ya era tarde, había perdido el control”.

Guerrera, como ella misma se define, hoy canaliza todo su aprendizaje en sus redes para guiar a otros a superarse. Como a medio planeta -la cuarentena- la obligó a poner en pausa sus hábitos y reorganizarse. “La primera semana encerrada me encontré con el obstáculo de no poder hacer lo que me daba placer: correr y entrenar seis veces a la semana. Eso me generó angustia y ansiedad, algo bastante común en estos días”.

Inquieta, y con una energía positiva contagiosa, buscó la manera de solucionar su falta de actividad. Lo primero que hizo fue seguir las sesiones online disponibles de los gurús del mundo. "No me gustaron, ni me sirvieron... hasta me aburrieron. Necesitaba otra cosa. Como vengo trabajando con un grupo de profesionales, profesores (Leandro Diwan y Alexandra Sigler) y mi nutricionista, armé una sesión a medida respaldada por ellos”.

El resultado fue el Cardio de la Felicidad. Invitó a toda su comunidad a ejercitarse en simultáneo a través de las redes, primero fueron 500 personas, luego lo hizo en el perfil de la marca Ricky Sarkany, allí llegó a los 10 mil, y pasado domingo hizo su récord: 15.000 personas.

Inclusive hay famosas que la siguen, entre ellas Sofia Pachano, Ivana Nadal, Bárbara Velez, Lourdes Sánchez. “Todo surgió de manera espontánea, porque si bien hay muchas que las entrevisté para el programa jamás entablamos una relación o seguimos en contacto. Hacen los 45 minutos, y algunas hasta me escribieron por privado pidiéndome una sesión personalizada”.

La repercusión no solo se traslada en números, Julieta recibe miles de mensajes a través de su cuenta personal. “Me escriben de todo el país agradeciendo por el ratito compartido, pero también me abren y me comparten sus realidades, algunas más difíciles que otras. Saber que puedo colaborar me motiva a seguir”.

Los tips de la gurú del Cardio de la felicidad para entrenar

* Dejá de posponerlo. ACTIVÁ. No hay excusas para no probar.

* Necesitás tres cosas: zapatillas (las que tengas en tu casa), ropa cómoda y agua.

* Seguí la rutina a tu ritmo, en vez de saltar podés bailar o moverte en el lugar. No hay técnicas ni métodos.

* La constancia es la clave para ver resultados. Entrenar es como todo, cada día lo hacés mejor.

* NO A LOS MIEDOS.

Una vez terminada la cuarentena obligatoria, Julieta, quiere trasladar la energía de la comunidad virtual a un encuentro extendido cara a cara. “Estoy organizando una sesión cardio de la felicidad al aire libre. Va ser una fiesta, vayan preparándose.” (Infobae)