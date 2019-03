La interna del PJ: Qué dijo Roko del respaldo de Bordet a Piaggio

Hace mucho que la interna del PJ en Gualeguaychú parece no tener retorno pero la declaración del gobernador Gustavo Bordet en la inauguración de la tercera costanera terminó de confirmar que la relación entre el piaggismo y el sector de Jorge Roko está hecha añicos.

“Mi candidato en Gualeguaychú es Piaggio“, dijo Bordet y dejó boquiabiertos a todos los que estaban cerca del gobernador y quienes siguieron el acto por los medios de comunicación como lo hizo el propio Jorge Roko quien sostuvo que su ausencia se debió a que el encuentro con el primer mandatario entrerriano “ya se había dado en Pueblo Belgrano hace dos días –en la firma de la obra de gas y la entrega de aportes para los bomberos voluntarios– y no creímos necesario volver a charlar hoy”.

Consultado por el programa Viene con yapa de Radio Cero sobre como tomó la declaración de Bordet, Roko sostuvo que “al principio nos sorprendió pero después nos dio más fuerza para encarar lo que viene” y sobre los motivos que pueden haber llevado al Gobernador a respaldar al actual intendente de cara a las PASO, sostuvo: “Lo deben haber amenazado con que si no decía lo que dijo lo iban a volver a escrachar como hicieron en Pueblo Belgrano, no es casualidad que hoy no haya habido ni un solo cartel en contra como hace dos días”.

Roko volvió a denunciar extorsiones contra los vecinos y afirmó que la gestión de piaggio “ha hecho del apriete una forma de conseguir lo que quiere” y aventuró un buen resultado electoral para las paso: “El 14 le vamos a demostrar a Bordet que el verdadero candidato del peronismo soy yo”.