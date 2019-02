“La Intransigencia siempre cumplió en sus propuestas de la plataforma”

Alberto “Tito” Ledri y Juan Lagorio hablaron con El Día y señalaron sus primeros pasos de cara a la campaña de las elecciones 2019. Seguridad, agroecología alrededor de la ciudad, y solución rápida a los problemas de los vecinos, son algunos de los temas.

Los candidatos del actual partido gobernante de Urdinarrain se refirieron al armado que viene realizando la Intransigencia Popular (I.P) de Urdinarrain de cara a las elecciones 2019. La IP gobierna la ciudad desde el año 1983 y apuntan a la experiencia y a lo realizado durante todos estos años para que la gente les siga confiando las llaves del municipio.

Al respecto, el candidato a intendente Alberto Ledri señaló: “El adelantamiento de las elecciones a nivel provincial apuró los tiempos, estamos trabajando y luego de las primeras reuniones entre afiliados y simpatizantes, el primer paso fue decidir quién iba a encabezar la lista. De forma unánime me tocó ser a mí, lo que me hace sentir muy bien y me siento agradecido al partido porque cuando ingrese acompañando como concejal, siempre pensé que había que responder a lo que el partido en su conjunto pidiera, por eso ahora que el partido me propone, estoy con muchas ganas de serlo y enseguida acepté”.

Por su parte el candidato a vice intendente, Juan Lagorio, señaló que: “En mi caso vengo participando como concejal en las listas de la intransigencia, actualmente me desempeño como concejal y por pedido del partido y por consenso, se decidió que sea el compañero de fórmula”.

Sobre la lista que vienen conformando y que en los próximos días será oficializada completa, Ledri opinó: “Mi trayectoria y mi carrera política están a la vista y la idea fue siempre conjugar la experiencia con la renovación, la lista de concejales tendrá un contenido con experiencia y gente nueva que se va a sumar porque creo que es bueno que en las listas haya renovaciones”.

La Intransigencia Popular siempre puso dentro de sus listas a gente nueva y se renovó, pero “también es muy necesaria la experiencia, como en el caso de Juan Lagorio que si bien es renovación encabezando la lista, lo cierto es que la experiencia que cosechó en este periodo como concejal le va a servir mucho y es muy necesaria para llegar a ser presidente del concejo”, remarcó Ledri.

La vara alta

Sobre los desafíos para una posible nueva gestión, el ex intendente y actual secretario de Gobierno Municipal dijo: “La intendencia de Beto Mornacco va a dejar una vara muy alta en el sentido de gestión, manejo de la ciudad, pero nosotros tendremos el desafío de si o si superarla”.

“Cada intendente le va a poner su impronta y la verdad es que año a año va cambiando la demanda en la ciudad, porque hay temas que en un municipio antes la gente no demandaba y eso ahora cambió y así muchas cuestiones que hay que poner en carpeta en nuestra próxima plataforma. Estamos trabajando en eso y vamos a salir con una plataforma muy sólida y realmente cumplible donde no haya falsas promesas, como venimos haciendo durante todos estos años, donde cumplimos cien por cien con todo lo que decimos en la plataforma. Las propuestas de la Intransigencia siempre son cumplibles y se cumplen al cien por cien”, indicó.

Por su lado, el actual concejal Juan Lagorio señaló: “Si tengo que destacar algo de como trabajamos y como me gustaría seguir trabajando es en consenso, incluso en conjunto con la oposición que también participa en el Concejo Deliberante, cada uno le da su impronta pero la idea es seguir trabajando entre todos”.

Los ejes que trabajan

“Hay cosas que son muy importantes, como el medioambiente y las energías renovables que es algo que hoy se habla mucho y hay que ver qué impulso se le pueden dar desde el municipio, además de otras cuestiones de orden e ir evolucionando, para brindarle al vecino una mejor atención y más rápida solución de los problemas. Ya sabemos que tenemos que acompañar eso con obra pública y mantenimiento de calles que son cosas básicas y debemos llegar a eliminar las calles de tierra y darle accesibilidad a la gente”, indicó el precandidato.

“La seguridad es otro de los puntos. Seguir colaborando con la Policía y agregar más cámaras de monitoreo, algo de lo que fuimos pioneros en la provincia. La Policía está encargada del monitoreo, pero desde el municipio debemos colaborar como lo hacemos desde siempre, en combustible, comunicación y hasta en la construcción de la nueva comisaría”, comentó Ledri.

“Hay muchas cosas para trabajar, como la integración de los municipios y el trabajo en la microrregión, además en el tema ambiental, desde el municipio venimos trabajando en los controles de pulverizaciones y de los lugares de acopio de los agroquímicos que se erradicaron de la ciudad, implementamos la zona de resguardo ambiental y ahora hacemos un relevamiento de los núcleos poblacionales en la zona rural y en esta zona de resguardo y tenemos que trabajar en brindarle a esa persona que quedó dentro de la restricción. Por eso estamos trabajando fuertemente en la agroecología y es una de las cuestiones que va a figurar en nuestra plataforma que recién estamos armando porque hay muchos temas más para abordar”, finalizó.