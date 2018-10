La Justicia buscó bienes en la casa del testaferro de Jaime

Manuel Vázquez fue testaferro y hacedor de negocios en la época en la que Ricardo Jaime manejaba la secretaria de Transporte de la Nación durante el kirchnerismo.

Vázquez, español, consultor, condenado por estafas, se ofreció por entonces para darle sustento financiero y de apariencia legal al entramado de negocios y coimas que regenteó Jaime desde 2003 a 2009.

Tenía una consultora llamada CAESA en la que todas las empresas que querían tener negocios en el área de transporte debían pagar una mensualidad. Facturaban las “comisiones” que Jaime-Vázquez cobraban por la vía de contratos de consultoría. Las consultorías jamás se hicieron pero el dinero fue a parar a los bolsillos del ex secretario de Transporte, preso desde 2016 por varios casos de corrupción y con condena firme por su responsabilidad en la Tragedia de Once.

La consultora de Vázquez cobró de empresas argentinas como Iecsa (de la familia Macri), Roggio, Romero-que confesaron el pago de coimas en el caso de los cuadernos- y otras tantas vinculadas al transporte. Y también recibió pagos por contratos de firmas extranjeras que operaron en los años de Jaime.

El 22 de octubre próximo en el Tribunal Oral Federal 6 de la Capital comenzará un múltiple juicio en el que Jaime será el principal imputado. Vázquez lo acompañará. Ambos serán juzgados por el delito de enriquecimiento ilícito. Se comprobó que el ex funcionario, a través de testaferros, adquirió bienes de manera ilegal cuando estuvo a cargo de los negocios en la secretaría de Transporte. Vázquez fue uno de sus testaferros.

La fiscal, Gabriela Baigún, negocia un juicio abreviado con Jaime, Vázquez, Julieta Jaime-hija del ex funcionario; Silvia Reyss, ex pareja del ex secretario de Transporte, las hijas de ella (Lorena y Agostina Jayo) entre otras personas que actuaron como testaferros.

La abreviación del juicio se concretará si todos los imputados aceptan el acuerdo que prevé la admisión de delito, la imposición de una pena y una multa proporcional a lo determinado que fue la cifra del enriquecimiento.