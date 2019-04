La llamativa foto de Elisa Carrió tras las críticas por sus dichos sobre De la Sota

La diputada nacional Elisa Carrió publicó una llamativa foto desde el Congreso, donde fue cuestionada por la oposición por sus polémicos dichos sobre el fallecido exgobernador cordobés, José Manuel De la Sota.

“Acá estoy, tirada por los golpes del kirchnerismo”, publicó la referente de Cambiemos en su cuenta de Twitter, luego de ser blanco de críticas de los diputados opositores por declaraciones pronunciadas ayer, cuando sostuvo que “gracias a Dios se murió De la Sota” porque recién entonces la iban a conocer como “denunciadora”.

Hoy, en el recinto, Carrió pronunció unas palabras para reivindicar al expresidente Raúl Alfonsín y pidió la palabra para aclarar sus afirmaciones sobre De la Sota, ante las críticas de Cecilia Moreau (Frente Renovador) -quien la acusó de hipócrita- y de Victoria Donda (Somos), quien dijo que le daba “vergüenza compartir un recinto con una diputada que se mofa de la vida de un argentino como De la Sota”.

Sobre esa acusación, Carrió dijo: “Estuve con certificado médico, pero no importa la enfermedad. Yo no soy víctima, tengo la gracia de Dios”

Luego volvió a pedir la palabra para aclarar: “No estaba hablando mal de De La Sota, yo estaba hablando del narcotráfico en Córdoba, de como se expandió el narcotráfico allí”.

Y agregó: “Es cierto que yo tengo desestabilidad emocional desde que tengo dos años, así que no tienen que decirlo más. Ya lo dijeron Alfonsín y Aníbal Fernández y lo dijeron todos, porque cuando una no obedece a los hombres, está loca”.

Al finalizar su discurso, Carrió sostuvo: “Este homenaje lo hice en nombre de mi padre y no en nombre mío, y es una gracia de Dios que ustedes me acusen. ¿Saben por qué? Porque que ustedes me acusen es mayor gracia que puedo tener. Su acusación me hace llevar unos puntos para el cielo”, dijo.