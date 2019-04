La Madrid: “Es viable hacer una revisión de la tarifa eléctrica”

El diputado provincial Joaquín La Madrid apoyó las declaraciones del candidato a Gobernador, Atilio Benedetti, en función de revisar, a la baja, la tarifa eléctrica que asumen los usuarios entrerrianos.

El legislador de Cambiemos explicó las incumbencias de la Nación y de la Provincia en relación a la energía, y responsabilizó al Gobierno entrerriano por no tomar medidas en función de bajar los costos del servicio y de su inacción respecto de políticas de Energías Renovables y apoyo a la generación distribuida.

La generación de la energía eléctrica se vende, a través del sistema Nacional, a todas las provincias, al mismo precio el kilowatt. La diferencia que existe en el costo que cada jurisdicción impone a la energía radica en el valor agregado de la distribución, más los distintos tributos y porcentajes por fondos (por ejemplo el Fondo de Desarrollo Energético), costos por cooperativas, etc. “En el caso de Entre Ríos, se trata de un monto infernal que cala el bolsillo de los usuarios”, expresó La Madrid.

“La tarifa en Argentina estaba retrasada, cosa que ya se sabe y, a esta altura, es una verdad absoluta. Que hoy estamos pagando la cuenta de años de desperdicio del recurso, también. Que si no se corregía este desfasaje, aumentando los precios, íbamos camino a Venezuela –que hoy no tiene ni luz- es otra realidad indiscutible. Así que el Gobierno Nacional tuvo las agallas para tomar las medidas necesarias –pagando el costo político que implicaba- y adecuar las tarifas; siempre buscando la mayor racionalidad posible para afectar a la menor cantidad de argentinos y no caer en colapso. En síntesis, es verdad que la Nación realizó una corrección necesaria para que todos podamos seguir disfrutando del servicio, pero también hay que decir que es la provincia la responsable del valor que hoy impacta en los hogares entrerrianos. Las cosas como son”, dijo el actual Diputado provincial.

Entre Ríos goza del beneficio de estar dentro del sistema interconectado nacional quitándole vulnerabilidad y dándole estabilidad al servicio; es decir, que cuando no hay energía en un lugar se puede gozar de la de otro. Además, Entre Ríos recibe regalías de la producción de Salto Grande. Teniendo en cuenta estas variables, La Madrid manifestó que “en este contexto, es absolutamente viable hacer una revisión, a la baja, de la tarifa que asumen los entrerrianos, tal como lo señaló nuestro candidato a Gobernado Atilio Benedetti”.

“La provincia, durante muchos años, al no accionar en función de la reducción de los valores agregados a la factura, decidió no apoyar a los sectores productivos; así se han estado yendo de Entre Ríos empresas como las arroceras, e incluso han cerrado otras como las madereras. La falta de gestión provincial también se observa en la no aprobación de la adhesión a la Ley Nacional de Generación Distribuida de Energía Eléctrica, que presenté oportunamente en la Cámara de Diputados y que quieren muchas empresas y usuarios que podrían estar produciendo su propio recurso. Me pregunto por qué el Gobierno provincial está más preocupado por sostener ideas trasnochadas como la de provincializar un ente binacional como la Represa cuando ni siquiera dan muestras de poder administrar organismos propios de la provincia. Me pregunto también por qué no hacen foco en apoyar la Generación de Energías Renovables y la auto generación, que podrían mejorar el sistema, el servicio y los costos finales que pagamos los entrerrianos. Mi compromiso como Diputado y como futuro Senador es el de seguir bregado por tener una provincia adulta y sustentable, haciendo hincapié en estos aspectos”, enfatizó La Madrid.